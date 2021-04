La course au tanking et à la Draft 2021 : officiel, le tank le plus lent de la saison nous vient bien de Houston

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Celtics – Thunder : 115-119

Hornets – Bucks : 104-114

Pacers – Blazers : 112-133

Raptors – Nets : 103-116

Rockets – Wolves : 107-114

Warriors – Mavericks : 103-133

Bonne opération du jour – Rockets : dix matchs à jouer et c’est quasiment officiel : les Rockets termineront la saison avec l’un des trois pires bilans de la Ligue, avec tout ce que ça induit comme possibilités de bonheur à venir. Belle feinte de Christian Wood et Kelly Olynyk cette nuit, bien revenus en fin de match, mais craquage volontaire en scred sur la fin de match pour laisser la win aux Wolves. On ne le dit pas assez, mais Stephen Silas est un génie.

Mauvaise opération du jour – Wolves et Thunder : les Wolves, forcément. Pour leur victoire, qui les laisse à la merci des Pistons au pied du podium, mais surtout pour cette série de trois victoires de suite, une première depuis 1437 et clairement pas dans le bon timing. Alors oui Minnesota évolue avec un Big Three qui n’a rien à faire dans les profondeurs de l’Ouest (Towns, Edwards et Hernangomez), mais cette saison est foutue depuis Noël alors merci de faire le taf. Dix matchs à jouer désormais, dix matchs à perdre, c’est qu’il ne faudrait pas rater le futur Jonny Flynn à la Draft.

Le programme de la soirée

1h : Cavs – Magic

4h : Kings – Jazz

