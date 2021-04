La course aux Playoffs : les Blazers respirent enfin grâce à leur sniper maison, leur leader de toujours… Anfernee Simons

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Celtics – Thunder : 115-119

Hornets – Bucks : 104-114

Pacers – Blazers : 112-133

Raptors – Nets : 103-116

Rockets – Wolves : 107-114

Warriors – Mavericks : 103-133

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Blazers (et Nets) : ça ne change absolument rien au classement mais dans la tête c’est pas rien. Après cinq défaites consécutives les Blazers ont enfin retrouvé le chemin de la win, grâce à un énorme match d’Anfernee Simons notamment (9/10 du parking), et gardent ainsi un peu de pression sur les Mavs et leur sixième place, des Mavs qui n’ont mis que quelques minutes pour briser des Warriors pas réveillés. A l’Est ? Une victoire longue à se dessiner mais un KD bien clutch et une première place matelassée à trois semaines de la fin de la régulière. Tout va bien au pays de la superteam et de ses trois superstars qui n’ont encore jamais réussi à jouer au basket le même jour, ou presque.

Mauvaise opération du jour – Celtics et Warriors : la quatrième place faisait les yeux doux à Boston, mais il faut croire qu’une équipe formée de boulangers, de frigoristes et de tourneurs fraiseurs est donc trop forte pour eux. Faute professionnelle des Celtics face au Thunder, et du coup le Heat leur souffle sur la nuque pour voler à Boston le bénéfice de sa sixième place et ce sera bien fait pour eux. Les Warriors ? Un 25-0 encaissé au premier quart-temps, et il est déjà l’heure de finir cette phrase.

Les affiches du soir

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Wizards – Lakers

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Knicks – Bulls

2h : Heat – Spurs

3h : Grizzlies – Blazers

4h : Suns – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors