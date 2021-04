La course aux Playoffs : les Spurs ont proposé aux Pels d’arrêter de croire au play-in, le contrat est sur la table y’a plus qu’à signer

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Knicks – Raptors : 120-103

Bucks – Sixers : 132-94

Pacers – Pistons : 115-109

Pelicans – Spurs : 108-110

Heat – Bulls : 106-101

Mavericks – Lakers : 108-93

Jazz – Timberwolves : 96-101

Nuggets – Rockets : 129-116

Le classement après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Spurs : big up aux Bucks qui se rapprochent de la deuxième place de l’Est et aux Mavs qui s’eloignent de la septième tout en récupérant le tie breaker face aux Lakers, mais la bonne grosse opération de la nuit est à mettre à l’actif des Spurs, qui ont enfin réussi à battre les Pels pour ainsi les repousser encore un peu plus loin dans la course au play-in et – au passage – s’emparer de la neuvième place à l’Ouest. Quatre matchs et demi d’avance désormais, de quoi voir venir pour les Texans et une saison à deux doigts d’être – déjà – rangée au rang des déceptions pour NOLA.

Mauvaise opération du jour – Raptors et Bulls : plus les jours passent et plus la dixième place à l’Est semble promise à… Washington, des Wizards qui ont désormais les Pacers et les Hornets en ligne de mire. Les perdants du jour sont donc les Raptors et les Bulls, pas assez mauvais pour lancer une vaste campagne de défaites mais bien trop pour jouer les vrais challengers au play-in. Ni trop bon ni trop mauvais, juste chiants.

Les affiches du soir

Hornets – Celtics

Nets – Suns

Blazers – Grizzlies

Wizards – Cavs

– Cavs Hawks – Bucks

Magic – Pacers

Warriors – Kings

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors