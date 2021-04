La course au tanking et à la Draft 2021 : magnifique victoire des Wolves face au Jazz, vraiment une très belle idée

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Knicks – Raptors : 120-103

Pacers – Pistons : 115-109

Heat – Bulls : 106-101

Jazz – Timberwolves : 96-101

Nuggets – Rockets : 129-116

Bonne opération du jour – Rockets et Pistons : soirée parfaite pour deux des tanks les plus solides de la Ligue, et si les Rockets se sont tranquillement fait ouvrir par le trio Jokic / MPJ / Campazzo, les Pistons ont au moins le mérite d’avoir fait semblant et de nous avoir offert une nouvelle masterclass de Mason Plumlee. Ca sent bon pour les Jeux de Tokyo tout ça.

Mauvaise opération du jour – Wolves : le Jazz était peut-être privé de Donovan Mitchell, peut-être que le focus n’était pas énorme de la part de la meilleure équipe de la Ligue, il n’empêche que les Wolves n’avaient absolument pas besoin de gagner cette nuit. Pour perdre il aurait fallu faire confiance à un backcourt McLaughlin / D-Lo pendant 48 minutes mais que voulez-vous, on ne va pas apprendre son métier à Chris Finch.

Le programme de la soirée

Wizards – Cavs

Magic – Pacers

– Pacers Warriors – Kings

Rappel concernant la Lottery :