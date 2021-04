NBA Top 10 du jour : officiel, on aime vraiment poku Aleksej Beaucousevski

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : interception, un dribble, deux pas, un dunk : ceci est un tuto contre-attaque présenté par Giannis Antetokounmpo

#9 : en Finales NBA, on apprécie le talent du duo Jimmy Butler / Bam Adebayo. Pour battre les Rockets, le talent du duo Kendrick Nunn / Precious Achiuwa suffit amplement.

#8 : et pour battre les Rockets, on peut aussi s’appuyer sur l’expérience de papys comme Trevor Ariza ou Dewayne Dedmon.

#7 : la connexion Bojan Bogdanovic / Rudy Gobert nous fait penser à Lilian Thuram, allez savoir pourquoi.

#6 : l’énorme différence entre le MPJ 2020 et le MPJ 2021 ? Elle tient en quelques secondes, sur cette vidéo.

#5 : en même temps c’est facile de jouer au basket avec des rétroviseurs planqués sous les aisselles.

#4 : 47 kilos de talent et de vista, y’a plus qu’à manger un peu et ça peut vite devenir une dinguerie à OKC.

#3 : si même De’Anthony Melton commence à lâcher des tomars dans le trafic, va vite falloir qu’on parle un peu plus souvent des Grizzlies.

#2 : Russell Westbrook n’a pas seulement un problème avec les cercles, il a carrément un problème avec la vie.

#1 : Et Matisse Thybulle qui lâche des moulins en contre-attaque, tout est normal, tout est sous contrôle.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !