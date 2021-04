La course aux Playoffs : nouveauté en 2021, on commence à parler de vacances prématurées pour les Pacers

Les Playoffs 2020-21 débuteront à la mi-mai, et avec un mois de régulière à tirer il est l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 109-105

Celtics – Bulls : 96-102

Sixers – Warriors : 96-107

Pacers – Spurs : 94-109

Heat – Rockets : 113-91

Wizards – Thunder : 119-107

Bucks – Suns : 127-128

Nuggets – Grizzlies : 139-137

Lakers – Jazz : 97-111

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ « Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ? » Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Bulls : même si la situation actuelle ne nous donne pas spécialement d’indice sur le réel objectif des Bulls sur cette fin de saison, la victoire de la nuit face à des Celtics qui restaient pourtant sur six victoires de suite est un sacré bol d’air pour les hommes de Billy Donovan. Une petite place grattée (sur les Raptors qui n’ont pas joué) mais la pression de Wizards qui ont aujourd’hui une belle tête d’équipe frisson pour le play-in tournament. Neuf (!) franchises sont ce matin concernées par une éventuelle participation au tournoi de la mi-mai, les Bulls en font partie, et chaque victoire compté désormais double à Chicago.

Mauvaise opération du jour – Pacers : on parlait juste au dessus de cette fameuse course au play-in, et à ce petit jeu-là les Pacers sont peut-être parmi les équipes dont la dynamique est la moins bonne. Les organismes sont usés (Sabonis laissé au repos cette nuit, Myles Turner probablement out toute la saison, TJ Warren toujours absent), les défaites s’enchainent, et au 20 avril et après cette défaite de la nuit face aux Spurs, les Pacers sont neuvièmes mais à deux petites défaites seulement de la place du (très) con. A force d’étonner tout le monde chaque saison, Indiana est peut-être en passe… de décevoir, pour la première fois depuis quelques années

Les affiches du soir

Knicks – Hornets

Blazers – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Bulls

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Knicks

Hawks – Celtics

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Bulls

Jazz – Mavericks, Grizzlies, Warriors ou Spurs

Suns – Mavericks ou Grizzlies

Clippers – Blazers

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Mavericks – Grizzlies et Warriors – Spurs