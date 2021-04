La course au tanking et à la Draft 2021 : les Pistons à deux doigts de chuter du podium, merci de vous remettre à perdre

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 109-105

Celtics – Bulls : 96-102

Sixers – Warriors : 96-107

Pacers – Spurs : 94-109

Heat – Rockets : 113-91

Wizards – Thunder : 119-107

Bucks – Suns : 127-128

Nuggets – Grizzlies : 139-137

Lakers – Jazz : 97-111

Bonne opération du jour – Rockets et Thunder : si on devait organiser le salon du tank, ceux de Houston et Oklahoma City seraient probablement exposés dans le hall. Onze défaites de suite pour les hommes de Mark Daigneault qui devraient revenir très vite sur le trio de tête puisqu’on n’imagine même pas comment ils pourraient gagner ne seraient-ce qu’une seul match jusqu’à la fin de saison, alors que dans le Texas on s’est très vte accommodé à ce nouveau statut de chercher (de Cade) d’or. Deux défaites tranquilles cette nuit, on ne change pas une équipe qui perd.

Mauvaise opération du jour – Pistons : pas de Jerami Grant cette nuit pour affronter des Cavs eux aussi dans des considérations de lottery, mais le trio Killian Hayes / Saddiq Bey / Isaiah Stewart a encore fait des siennes, la cuvée 2020 jetant un froid sur les ambitions de Detroit à la Draft puisqu’ils sont tout simplement… trop bons en ce moment. Difficile de trouver un juste milieu avec des gamins qui trouvent leur confiance et qui deviennent de vrais joueurs NBA, et il reste 15 matchs à tout ce petit monde pour apprendre la formule parfaite : perdre en jouant bien.

Les matchs à surveiller ce soir :

Hawks – Magic

Kings – Wolves

