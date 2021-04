Jonas Valanciunas empile les double-doubles et tape un record de franchise : chez les Grizzlies, le meilleur joueur du moment est un pivot

Les joueurs de TTFL ont pu le constater, Jonas est devenu un pick safe qui est toujours utile et rapporte beaucoup. Au-delà de ça, Jonas Valanciunas est actuellement le meilleur joueur des Grizzlies, n’en déplaise aux posters de Ja Morant ou à Dillon Brooks. Celui qui assure les victoires et empile les stats à gogo, c’est bien le Lituanien. L’un des joueurs les plus impactants de la Ligue mais dont on ne parle pas assez.

Jonas, chez les Grizzlies depuis 2019, est l’homme fort de Memphis aujourd’hui. Un pivot version old-school, pas le plus expressif mais diablement efficace. La nuit dernière contre Dallas, il a réalisé son 16e double-double consécutif, ce qui représente un record de franchise pour Memphis. L’ancien record était de 14, établi par Z-Bo en 2011. Merci Zach Randolph mais Valanciunas est désormais passé devant dans cette jeune équipe des Oursons. 19,2 points et 14,5 rebonds sur ses 16 derniers matchs avec en prime son ÉNORME perf face aux Pacers avec 34 points et 22 rebonds – record perso au scoring égalé au passage. Pour les amoureux des analytics, vous devriez trouver votre bonheur dans la prochaine phrase où on peut également remarquer son gigantesque volume pris en ce début du mois d’avril : son équipe est passée d’un net rating – la différence entre l’efficacité offensive et défensive – de 2,3 en mars à 13,1 en avril, selon NBA.com. Grosso modo, retenez qu’il explose tout depuis deux semaines. Jonas s’est d’ailleurs exprimé sur ses performances lors de la conférence de presse, relayée par la chaîne YouTube de Memphis, après la victoire face aux Bulls 101-90 d’il y a trois jours :

« Ce n’est pas un sport individuel. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans mes coéquipiers. Je mets énormément d’énergie dans tout ce que je fais. Et ça paye. »

Et il n’a pas tort le pivot. Un groupe bien emmené par Ja Morant, Dillon Brooks et les autres. Ça fixe, ça joue au poste. Et puis que dire de la menace en pick-and-roll. T’es défenseur, tu prends le pari de rester sur Ja ou bien tu vas sur Jonas. Hmm, bonjour le dilemme. Avec les grosses performances du Lituanien, Memphis a compilé 9 victoires pour 7 défaites sur les 16 matchs en double-double de Jonas. Les Grizzlies affichent une belle huitième place dans une Conférence Ouest très compétitive (bilan global de 27-26). Ils vont tenter d’accrocher le wagon des Playoffs cette année et éviter le scénario de la saison dernière, où ils ont été éliminés par les Blazers durant le play-in tournament.

« C’est notre objectif, on est une jeune équipe et on veut vraiment aller jouer les Playoffs. On fera tout pour y arriver, mais la route est encore longue et on donnera tout. » – Jonas Valanciunas

On devra donc compter sur un Jonas Valanciunas plus qu’en forme en cette fin de saison, bien entouré par Ja Morant et les autres qui font un superbe boulot. Le Lituanien est très clairement le meilleur joueur des Grizzlies depuis quelques matchs. S’ils se pointent en Playoffs, ils devront bien remercier leur pivot qui fait un travail colossal que peu de pivots sont capables de réaliser dans la Ligue.