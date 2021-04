NBA Top 10 du jour : si Kyrie Irving commence à lâcher des dunks dans le trafic, ça va vite devenir mission impossible pour les défenses

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on commence avec Mike Conley, qui fait sauter Jae Crowder avant d’envoyer un caviar vers Rudy Gobert. Ça commence bien.

#9 : Davis Bertans a cru qu’il était un bon protecteur d’arceau capable de contrer un Terrence Ross en pleine ascension. Il s’est trompé.

#8 : Kyrie Irving continue de transformer le basket en art match après match.

#7 : Terrence Ross contre la « défense » des Wizards, volume 2.

#6 : Bruce Brown est un role player précieux qui reste souvent dans l’ombre des stars des Nets. Pas cette fois.

#5 : Donovan Mitchell, tellement clutch.

#4 : Facundo Campazzo en mode no-look pass version Manu Ginobili, on valide, et JaMychal Green aussi !

#3 : en parlant de passe aveugle, Kevin Porter Jr. n’est pas mal dans le genre.

#2 : depuis quand Kyrie dunke dans le trafic ? Il se permet même de saluer la famille pendant qu’il est accroché au cercle, sacré Drew.

#1 : on finit avec une action en mode All-Star Game. Petit alley-oop avec la planche entre Kyle Anderson et Ja Morant, ils savent faire le show à Memphis.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.