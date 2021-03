Preview de la soirée NBA : alerte level 50, Damian Lillard remet le couvert face aux Pels

Petite soirée en NBA avec « seulement » six matchs au programme. A l’affiche, un duel haut en couleurs opposant Damian Lillard et Zion Williamson, ainsi qu’une opposition à distance entre les trois premières équipes de l’Ouest. Présentation de toutes les rencontres du soir.

0h00 : Wizards – Jazz : toujours meilleur bilan de la NBA, le Jazz sort d’une victoire solide contre les Celtics et poursuit son road-trip du bonheur à l’Est ce soir dans la capitale américaine. Les Wizards, assommés par De’Aaron Fox en toute fin de match, doivent remettre le couvercle ce soir. Heureusement, Russell Westbrook qui avait d’abord été annoncé forfait pour une douleur aux quadriceps pourra capitaliser sur sa bonne fin de match d’hier soir. Le MVP 2017 tentera de combler les absences de Rui Hachimura et Moritz Wagner, tous les deux questionables. Nous n’auront pourtant pas droit à un duel de meneurs All-Stars puisque Mike Conley a été mis au repos pour ce match.

0h30 : Knicks – Magic : tout allait bien pour New York, et tout va toujours bien pour eux, mais après deux défaites, les Knicks viennent de ressortir des spots de playoffables et il ne faudrait pas qu’ils se réhabituent à leur vie d’avant. Face à une équipe du Magic encore fragile en termes de blessures, c’est la bonne occasion pour se reprendre, sachant qu’Orlando reste sur une série de huit défaites d’affilée. Toujours pas de James Ennis, et Evan Fournier, Aaron Gordon et Terrence Ross restent questionables. Cela n’empêche pas les Knicks d’avoir quelques pépins également. Derrick Rose est toujours bloqué par le protocole sanitaire, Austin Rivers est aussi indisponible, Elfrid Payton, dérangé par son tendon est doubtful et Imman Quickley est questionable. Une chance de plus pour Frank Ntilikina de se montrer en attendant un potentiel échange à la trade deadline ?

0h30 : Hawks – Thunder : Atlanta est dans une forme olympique et pour le moment personne n’a su résister aux Aiglons depuis la reprise post-All-Star break. L’équipe n’a plus perdu depuis la nomination de Nate McMillan à la tête de l’équipe et reste sur six victoires de rang. Ce soir, les Piou-Piou auront quelques difficultés à gérer. Cam Reddish, Kris Dunn et De’Andre Hunter sont out, et Clint Capela et Onyeka Okongwu sont questionables. Une belle ribambelle d’absences qui va compliquer la tâche à l’ancien coach des Pacers. Al Horford devrait lui être de retour face à l’équipe avec laquelle il avait joué 578 matchs entre 2007 et 2016. En revanche, Théo Maledon et Lu Dort, qui vient garantir son contrat jusqu’en 2023, sont indiqués comme questionables et Darius Bazley est toujour out.

3h00 : Trail Blazers – Pelicans : deux jours après son coup de chaud contre les Pels, Dame remet le couvert face à ses souffre-douleurs pour confirmer la montée en puissance de Portland. Après la défaite des Clippers contre les Mavericks hier, et en fonction du résultat du match des Lakers ce soir, l’équipe du rappeur pourrait se rapprocher à distance raisonnable du podium de l’Ouest. New Orleans, qui compte un bilan similaire à celui du Thunder n’a déjà plus beaucoup de marge pour ne pas s’éloigner des places qualificatives pour le play-in tournament. Ce match retour de cette mini-série pourrait donc faire basculer des choses en haut et en bas du classement et Terry Stotts pourra de nouveau compter sur son arrière, C.J. McCollum tout comme Harry Giles, noté probable, et qui devrait prendre part au match. Côté Pels, seul J.J. Redick sera absent.

3h00 : Suns – Timberwolves : un duel des extrêmes entre des Suns qui tutoient le sommet du classement et des Wolves qui ont déjà dit adieu à cette saison. Ricky Rubio va sans doute exprimer tout sa rage après avoir été transféré à Minneapolis (via OKC) pendant l’été à la place de Chris Paul. Et pour couronner le tout, les Loups joueront très certainement sans Jarrett Culver, marqué doubtful, en plus des habituels absents (D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jordan McLaughlin)

3h30 : Lakers – Hornets : avec une liste d’absences longue comme le bras, les Lakers commencent à s’habituer à faire avec et sont parvenus à enchaîner trois victoires malgré cette contrainte. LeBron James est toujours présent tandis que Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma et même Damian Jones sont aussi en forme. En face, on devrait être au complet et prêt à faire chuter l’ogre Angelinos. Le doute est placé seulement sur Terry Rozier marqué questionable par Charlotte, alors que l’ancien Celtic vient de planter 21 points contre les Nuggets pour fêter ses 27 ans. Pour les Purple and Gold, il n’y aura pas d’absence supplémentaire (il y en a assez comme ça).

Vous avez maintenant toutes les infos pour bien aborder cette soirée NBA. Préparez vos cafetières, il va encore y avoir de l’action ce soir !

Sources texte : Rotoworld / NBC Sports / Fantasy Alarm NBA