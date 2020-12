Preview de la soirée NBA : cinq matchs et cette fois-ci, on espère au moins un minimum de cohérence

Des Knicks qui en mettent 20 aux Bucks, des Sixers qui en encaissent 24 par les Cavaliers et surtout les Mavericks qui l’emportent de 51 points face aux Angoulême Clippers (désolé aux angoumoisins, oui on dit comme ça), il faut croire que le scénariste de la soirée NBA d’hier était bourré. Séance de rattrapage ce soir avec cinq matchs au programme, et un peu de tenue s’il vous plaît messieurs, il en va de la crédibilité de notre sport.

De Brooklyn à Los Angeles, on va traverser les États-Unis cette nuit via cinq rencontres sur lesquelles nous nous abstiendrons d’émettre des pronostics, car il en va finalement aussi de notre crédibilité. Alors on attache sa ceinture, on monte en voiture et on vous sert l’itinéraire en cinq étapes de notre périple du jour.

1h30 : Nets – Grizzlies : après deux premières sorties convaincantes, les Nets de KD ont fini par perdre devant cet immense épouvantail que sont les Hornets. Bon. Pourquoi pas ? Toujours est-il que perdre un deuxième soir d’affilée contre des Grizzlies qui traînent la patte ferait tâche dans une équipe que l’on a vu d’une implication et d’une concentration effrayante jusqu’ici. A Memphis de jouer son va-tout et plonger Brooklyn dans le doute même si l’on sait que l’unique objectif du soir de Ja Morant sera de postériser Kevin Durant parce que Terry Rozier l’a fait hier.

1h30 : Hawks – Pistons : deux équipes, deux ambiances. Et surtout deux victoires pour les Hawks et deux défaites pour les Pistons. La dynamique n’est clairement pas la même entre les deux équipes, ça tombe bien, les objectifs non plus. La route des Playoffs passe par une victoire face aux Pistons pour Atlanta et la route du tanking passe par une raclée en Géorgie pour Detroit. On accorde les violons ou on part sur une nouvelle belle surprise de Noël ? Ah oui, au rayon des surprises, les Hawks auront peut-être l’occasion d’apercevoir enfin Clint Capela dont le retour approche.

2h : Thunder – Jazz : mesdames Messieurs, nous somme aujourd’hui le 28 décembre, date à laquelle le Thunder est officiellement seul leader et seul invaincu de l’Ouest ! Phrase à prendre dans son contexte. Le Jazz, aussi impressionnant face aux Blazers que décevant face aux Wolves, devra montrer de l’implication pour venir à bout d’Oklahoma City qui sera imprévisible toute la saison. L’occasion surtout de voir la seconde apparition de Théo Maledon sur les parquets NBA après une première discrète.

3h : Nuggets – Rockets : il serait facile de tomber une nouvelle fois sur les Rockets qui malgré tout le tintouin les entourant sont passés à un C.J. McCollum de l’emporter face aux Blazers, mais ce ne serait pas honnête de ne pas avouer que les Nuggets n’ont pas vraiment l’allure triomphante en ce début de saison. Un Jamal Murray resté dans la bulle et deux défaites d’entrée, dont une sur un buzzer-beater de Buddy Hield qui court toujours pour célébrer la victoire, un immense blow-out face aux Clippers le jour de Noël et déjà l’obligation de sortir la tête de l’eau. Les Rockets sont là pour ça, objectif lune pour Denver qui doit également se préparer à voir James Harden demander s’il ne reste pas une petite place dans leur roster.

4h : Lakers – Blazers : les Lakers enchaînent directement après une soirée où ils auront plus été épuisé par les fous rire devant le match des Clippers que par la piètre opposition des Wolves. Lillard, McCollum et cie. devraient représenter une menace plus forte cette nuit dans un remake du premier tour des Playoffs 2020, d’autant que LeBron, qui voit sa cheville se fragiliser, et Anthony Davis, blessé au mollet, pourraient laisser leurs places. Une belle occasion dès lors pour les Blazers qui devront pour leur part faire sans Carmelo Anthony.

Allez, petite nuit en perspective, avec cinq bonbons à déguster tranquillement. Un petit ourson en gélatine pour commencer, un caramel bien français en second, une pastille bien acide au milieu, des Nuggets pour couper tout ça dont une boîte de 12 pour James s’il vous plaît, et on termine par une délicieuse guimauve que l’on espère pas trop molle pour finir. Et on n’oublie pas de se brosser les dents avant d’aller se coucher.

Source texte : Rotoworld