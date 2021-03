Preview de la soirée NBA : les Sixers à l’épreuve des Pacers et un gros duel Rudy Gobert vs Zion Williamson, on devrait se régaler

Que serait une soirée NBA sans sa petite preview d’avant-match ? Pas grand-chose. Voici une présentation de ce qui vous attend ce soir, avec notamment une grosse affiche entre les Sixers et les Pacers pour ouvrir le bal, suivie d’autres beaux duels, dont celui entre les Pelicans et le Jazz ainsi qu’un Spurs – Nets bien intéressant.

Les Sixers vont devoir réagir face aux Pacers, gros test pour les Bulls et le Magic qui affronteront respectivement les Nuggets et les Mavericks, duel de poids lourds entre Gobert et Williamson, duel de mal classés entre les Rockets et les Cavaliers, les Nets en déplacement à San Antonio et enfin les Blazers face au défi Hornets. Pas trop mal comme programme non ?

1h00 : Sixers – Pacers : après une défaite assez honteuse face aux Cavs, les Sixers vont devoir se bouger, mais ce ne sera pas tâche aisée face aux Pacers. Pour cause de douleurs à la cheville gauche, Joel Embiid pourrait être absent, tout comme son coéquipier Tobias Harris (genou droit). De bon augure pour Domantas Sabonis qui pourrait avoir plus de possibilités pour s’affirmer en cas d’absence de Jojo. De leur côté, les Pacers pourraient démarrer sans Malcolm Brogdon ni Jeremy Lamb, qui ont tous les deux bobo au genou.

1h00 : Magic – Mavericks : même s’ils tournent plutôt bien, les Mavericks sont toujours en dehors du Top 8 à l’Ouest. Et face à un Magic qui n’a plus renoué avec la victoire depuis trois matchs, il ne faut pas rater le coche. Ayant joué seulement 26 minutes contre les Nets, Porzingis devrait être présent ce soir, et bénéficier d’un plus gros temps de jeu. Le Magic, quant à lui, continue de se démener avec les moyens du bord.

2h00 : Bulls – Nuggets : après avoir tapé le Thunder, les Nuggets vont faire face à des Bulls désormais dixièmes de l’Est après leur défaite contre Phoenix. L’occasion d’enchaîner pour l’équipe de Michael Malone, qui devra toutefois se passer de Gary Harris, R.J. Hampton, Paul Millsap et JaMychal Green. Costaud. En face, pas de nouvelles absences à signaler. Otto Porter Jr. et Lauri Markkanen reviendront après le All-Star Break.

2h00 : Pelicans – Jazz : va y avoir du gros duel dans la raquette : Rudy Gobert vs Zion Williamson, on attend ça avec impatience ! L’un des meilleurs défenseurs NBA d’un côté, l’un des meilleurs finisseurs à l’intérieur de l’autre, ça promet grave. Aucun des deux ne manquera à l’appel au coup d’envoi et c’est tant mieux. La seule absence de cette rencontre pourrait être celle de J.J. Redick à cause de sa douleur ressentie au niveau des ischio-jambiers.

2h30 : Spurs – Nets : une des belles affiches de la soirée. Après avoir battu un adversaire direct (Pelicans), les Spurs de Gregg Popovich s’attaquent à un plus gros poisson : les Brooklyn Nets. Après sa grosse défaite face aux Mavs à la maison, l’équipe new-yorkaise aura quant à elle à cœur de renouer avec la victoire. À noter que Jeff Green est questionable (épaule), tout comme Timothé Luwawu-Cabarrot (genou). Victime d’une migraine, la présence de Tyler Johnson est également à confirmer, tandis que Kevin Durant (ischio) est lui évidemment toujours absent. Côté Spurs, toujours pas de Derrick White, de Keldon Johnson, de Rudy Gay et de Devin Vassell en raison du protocole sanitaire.

3h00 : Rockets – Cavaliers : c’est le duel de mal classés de la soirée. Cependant, les Cavs ont réussi à gagner contre les Hawks, les… Rockets et surtout les Sixers récemment. À l’inverse, les Fusées ont plongé dans une série noire de onze défaites de suite, et aucun signe ne semble indiquer que ça ira mieux sur le court terme. Toutefois, face à une modeste équipe de Cleveland, il y a des raisons d’y croire. Mais ce sera difficile en raison de l’absence permanente de Christian Wood. Absent lors du dernier match, Victor Oladipo devrait lui faire son retour tandis qu’Eric Gordon (genou) est incertain. Cedi Osman est questionable côté Cavs à cause de douleurs au dos.

4h30 : Blazers – Hornets : une bonne petite affiche pour clôturer la soirée. Battus quatre fois de suite, les Blazers de Damian Lillard tenteront de se reprendre contre la prometteuse équipe des Hornets, en back-to-back après leur succès WTF contre les Kings. À voir si Gordon Hayward et Cody Zeller seront de la partie, eux qui n’ont pas joué dimanche (tout comme Devonte’ Graham, également forfait).

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !