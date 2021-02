Zach LaVine toujours plus parfait : 38 points à 15/20 pour le sniper des Bulls, le dossier pour le All-Star Game commence à être bien dense

Il aura tout fait. Il aura fait le maximum et plus encore, et si mardi Zach LaVine n’est pas sélectionné par les coachs avant d’aller disputer le 8 mars prochain son premier All-Star Game on pourra alors débattre du terme à utiliser pour dénoncer l’injustice. Quoiqu’il en soit l’arrière des Bulls a encore offert cette nuit une perf dont il a le secret, en s’occupant des Kings à lui tout seul ou presque tout en n’omettant pas de ne rater quasiment aucun tir. Af-fo-lant.

Il est incroyable ce garçon. Et quel chemin parcouru, surtout. Du gamin boudeur le soir de sa draft au remplaçant un peu frustré dans le Minnesota, de sa condition de dunkeur fou aux doutes quant à sa capacité à devenir un leader, Zach LaVine a évolué sans s’égarer et voilà aujourd’hui qu’on parle du garçon comme de l’un des plus gros phénomènes offensifs de la Ligue. Stats à l’appui (voir ci-dessous), mais également ressenti à l’appui, car dernière nouvelle on regarde les matchs, et chaque nuit de plus dans la Zach Life nous fait tomber encore un peu plus amoureux de l’arrière des Bulls et de ses grands yeux clairs et clair…voyants.

Ce match de la nuit face aux Kings n’a pas dérogé à la règle actuelle, puisque si Thaddeus Young a une nouvelle fois joué les vétérans parfaits, si Coby White préfère désormais être un lieutenant utile quitte à laisser quelques cartouches aux copains, si Tomas Satoranski ou Garrett Temple ont été juste assez bons compte tenu de la faible adversité et si le rookie Patrick Williams rentre des tirs de quinze mètres… c’est bien évidemment Seigneur Zach qui a fait la diff. Un match parfait, tout simplement, du début à la fin. Une justesse incroyable, pas un tir forcé, et même quand il en a l’air ça finit par rentrer, preuve par 38 d’une confiance inébranlable qui fait sa particularité depuis le début de sa carrière et sa force depuis quelques mois maintenant. 15/20 au tir cette nuit, et si un spin move incroyable de Thaddeus Young aura filé des crampes d’estomac aux broadcasters de Chicago c’est bien la nouvelle mixtape de Zach qui a une nouvelle fois marqué les esprits, à 48h du choix des coachs pour le All-Star Game. Vous nous voyez venir à des kilomètres, et fort logiquement le nom de LaVine prend encore un peu plus d’ampleur.

Les Kings étaient – comme prévu – un peu justes, et la belle perf de Marvin Bagley n’empêche donc pas la sixième défaite consécutive des hommes de Luke Walton. Côté Bulls on poursuit cette saison en mode montagnes russes, avec le play-in en ligne de mire et plus si affinités mais, surtout, avec l’annonce des All-Stars dans la lunette, une annonce qui pourrait, qui devrait, qui doit venir récompenser l’immense début de saison de Zach LaVine. Merci pour lui.