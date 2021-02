Les Celtics solides face aux Clippers dans un choc… tronqué : tronqué mais loin d’être moche, car les absents ont toujours tort

En voilà une affiche qu’elle fut belle pour terminer cette douce nuit. Une nuit lors de laquelle Bradley Beal avait été moins bon que LaMelo Ball, une nuit lors de laquelle Nikola Vucevic est apparu comme un triple Domantas Sabonis, et une nuit lors de laquelle, au final, Jayson Tatum aura pris le meilleur sur Kawhi Leonard car, entre autres duels, Kemba Walker aura pris le dessus sur Lou Williams. Vous l’aurez compris, au basket-ball, c’est souvent le meilleur qui gagne à la fin, sauf en 2013.

Pas de Paul George cette nuit, pas de Paul George et pas de Jaylen Brown non plus et ce fut bien dommage. C’est qu’il ne faudrait pas trop en montrer avant l’heure, entre deux équipes qui visent ouvertement les sommets et qui possèdent les armes pour y accéder. Ce choc entre Boston et L.A. 2 ? Il nous aura tenu en haleine (de café) jusqu’à tard dans la nuit, nous offrant un vrai match de basket de la toute première à la toute dernière seconde. Les héros du match ? Ils furent nombreux, tout comme l’emploi des verbes au passé simple dans cet article, l’auteur étant probablement inspiré par les livres de la collection des Mr et Madame qui en font un usage assez quantitatif. Bref.

Bref, les héros. Côté Celtics, des héros tout d’abord… inattendus. Hello Carsen Edwards qui prend feu dans le premier quart et qui nous rappelle d’ailleurs à tous qu’il existe. Hello ensuite à Payton Pritchard, de retour pour jouer de mauvais tours et auteur en duo avec Carsen Wenger d’un 5/5 du parking en première mi-temps. Fraicheur ô fraicheur, Chris Singleton est posé sur BeIN à faire des vannes sur Semi oyé léger Ojeleye, et tiens, cette énorme brutasse de Robert Williams se distingue également par son talent souvent bien caché mais parfois bien présent. Le score ne choisit pas son vainqueur, côté Clippers une entame de folie de Luke Kennard a laissé place à quelques buckets de Marcus Morris face à ses anciens éducs et à une nouvelle très belle partition de Nicolas Batum, alors qu’en deuxième mi-temps ce sont plutôt le corps monstrueux d’Ivica Zubac et quelques jolis spasmes de Lou Williams qui garderont les Clippers dans le match.

Mais un match de basket c’est aussi une bagarre entre boss de fin, et à ce petit jeu-là ce soir… Jayson Tatum a donc dominé Kawhi Leonard. Il l’a dominé car il a été aussi bon que lui voire meilleur en attaque, et il l’a surtout dominé car, chose plus « rare » bien qu’il ne soit pas un fainéant non plus, il lui a tenu la dragée haute en défense. Un match complet de celui qui n’est ni le frère de Channing Tatum ni le presque frère de Nicolas Tatum, terminé avec 34 points, 7 rebonds et 4 steals qui viennent parfaitement contrebalancer avec le wagon de tirs loupés par la star des C’s et accessoirement dernier padawan de Kobe. Grant Williams et un très clutch Kemba Walker lui tiendront la main pour plier le match, et pour repartir avec un succès essentiel dans la course aux places 1, 2 et 3 à l’Est, notamment compte tenu d’un alléchant Sxiers-Nets ce soir.

Vrai match de basket donc, malgré l’absence de deux des quatre meilleurs joueurs disponibles. Et sinon, pour parler poliment, des duels entre Jayson Tatum et Kawhi Leonard, bah on veut bien s’en tartiner le corps tous les vendredis soirs.