NBA Preview 2020-21 : le Oklahoma City Thunder ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui ? On part direction l’Oklahoma avec l’analyse fine du Thunder !

Quatorzième preview du mois de décembre et, tonnerre de tonnerre, aujourd’hui on parle Thunder. La révolution est en marche, tout le monde ou presque est parti, Shai Gilgeous-Alexander possède les clefs d’une franchise à 22 piges, un nouveau coach est en ville et il est à peine plus vieux, bref on part sur du neuf, du très neuf, et même un peu d’accent français avec Théo Maledon pour apprendre au plus vite et mettre un énorme coup de pied au cul de George Hill en milieu de saison. Les victoires s’annoncent peu nombreuses mais la saison n’en sera pas pour autant inutile avec l’envie de développer quelques jeunes et surtout de préparer la Draft 2021 avec une centaine de pick à dispos en plus du first pick que le Thunder briguera fort logiquement. On en parle ? Allez, on en parle.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».