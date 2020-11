Free Agency 2020, dernière ligne droite : envoyez la liste des meilleurs pivots dispos, y’a du bon babar en magasin

La Free Agency 2020 débute ce soir à minuit, alors quoi de mieux qu’un rapide tour du propriétaire. Qui sera sur le marché ce soir ? Quels sont les profils à tenter coûte que coûte ? On fait le point, poste par poste, sur la marchandise à dispo. On termine avec les pivots, de l’aspirateur à aux grosses fesses Tristan Thompson au champion NBA Dwight Howard, en passant par l’agrégé de philo Hassan Whiteside ou le jeune et sexy Harry Giles.

Poussez-vous de devant, les déménageurs sont dans la place. Ici c’est interdit aux moins de 110 kilos, un peu comme lors d’une soirée raclette chez votre serviteur. Même si souvent les pivots ne font plus l’unanimité dans la NBA 3.0, les messieurs ci-dessous vous rendront de sacrés services en déblayant les raquettes tout en balayant le cercle du moindre ballon qui traîne. les plus intéressants, ou du moins ceux dont le nom devrait sortir assez vite de la boîte à breaking news ce soir ? Robin Lopez, Dwight Howard, Nerlens Noel, Tristan Thompson ou encore Hassan Whiteside, tous ayant déjà prouvé à leur manière qu’ils pouvaient être des gaillards utiles en 2021. On suivra évidemment avec attention les débats autour de l’ancien DPOY Dwight Howard, pas sûr que les Lakers ne le valident un an de plus après les re-signatures de Javale McGee et Anthony Davis, et on attendra aussi de pied ferme la prochaine victime destination d’Hassan Whiteside, l’homme dont le delta potentiel/apport réel est peut-être le plus large de toute la Terre. Attention également au choix de jeunes joueurs en recherche d’un vrai projet comme Harry Giles, alors que les soutiers Robin Lopez ou Aron Baynes seront logiquement dans le viseur de pas mal d’équipes ne manque de hustle sous les panneaux.

Lâchez les bêtes, et laissez faire le reste. Les boucheries charcuteries ouvrent leurs portes ce soir à minuit, et il faudra faire vite car la viande la moins chère partira la première.