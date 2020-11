Free Agency 2020, dernière ligne droite : envoyez la liste des meilleurs agents-libres restreints, ceux qui n’auront pas le dernier mot

La Free Agency 2020 débute ce soir à minuit, alors quoi de mieux qu’un rapide tour du propriétaire. Qui sera sur le marché ce soir ? Quels sont les profils à tenter coûte que coûte ? On a fait le point, poste par poste, sur la marchandise à dispo (voir ci-dessous), et on termine le tuto avec les agents-libres restreints, ceux dont le statut permettra à leurs franchises respectives de matcher n’importe quelle offre venue de la concurrence. y’a du suspense comme dirait l’autre.

Les enchères ne tarderont plus à commencer, et notre petit doigt habitué nous dit qu’elles sont probablement… déjà débuté. Ci-dessous la liste non-exhaustive des meilleurs restricted fee-agents sur le marché ce soir, où l’on se rend compte que la bagarre pourrait être rude dans certains cas. Pas forcément dans celui de Brandon Ingram qui s’inscrit plutôt bien dans le projet Pels, et on imagine donc qu’à NOLA on fera le job pour le conserver, mais pour le reste l’incertitude est de mise. On pense évidemment au cas Bogdanovic, lui qui sort d’un faux-départ à Milwaukee mais qui reste l’un des joueurs les plus convoités de la Ligue, et on pense aussi à Malik Beasley, en pleins tourments judiciaires et dont la cote pourrait bien avoir chuté ces derniers jours. Pas d’énormes noms cette année, un seul All-Star, et en tout cas une bonne manière aussi pour les joueurs concernés de connaitre les réelles intentions de leurs franchise à leurs égards. Pour info on rappelle qu’en cas d’offre d’une autre franchise, celle qui a les droits sur le joueur a 48h pour s’aligner sur ladite offre, sans quoi le joueur part chez sa nouvelle amoureuse. Passionnant hein ?

Dès minuit le marché s’activera, et aux différentes offres se succèderont donc les matchs – ou non – des franchises possédant les droits sur ces joueurs. Un peu comme une vente aux enchères, mais avec des êtres humains, relax, c’est plus sympa que ça en a l’air.