Le Top 24 de Jaylen Brown en carrière : seulement 24 piges, et déjà une belle collection de highlights à son actif

Auteur d’une belle quatrième saison NBA en 2019-20, Jaylen Brown s’est imposé comme un élément majeur du présent et de l’avenir des Celtics. Et en plus, il a pris l’habitude de figurer dans les highlights à travers ses grosses qualités athlétiques.

24 ans, 24 actions d’éclat. Pour l’anniversaire de JB le 24 octobre dernier, la NBA a voulu marquer le coup en lâchant une compilation des plus grands highlights de sa jeune carrière. Et on peut dire qu’il y a du matos. Athlétiquement, Jaylen est plutôt du genre impressionnant et ce n’est pas LeBron James qui va dire le contraire. Car oui, le King est pour une fois dans le camp des victimes, lui qui s’est pris un méchant poster de la part de Brown en janvier dernier. Joel Embiid s’est également retrouvé du mauvais côté d’un highlight, sans oublier Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis et Rudy Gobert. Décidément, la liste est impressionnante. Mais Jaylen, ce n’est pas uniquement un mec qui fait le spectacle dans les airs. C’est aussi un joueur qui a beaucoup progressé balle en main. On se souvient encore de son festival lors du Christmas Day 2019, où il a fait danser les Dinos. Enfin, Brown sait aussi poser ses cojones sur la table dans le money time, avec plusieurs shoots dans les ultimes secondes.

Pas loin d’être All-Star cette année, Jaylen Brown va probablement intégrer un jour le cercle des étoiles s’il continue sur sa lancée. Et vu sa capacité à faire le show, on se dit qu’il serait parfaitement adapté à l’événement.