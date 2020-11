Chauncey Billups et Larry Drew arrivent chez les Clippers : on a trouvé les deux François Pignon du jour

Oui, en 2020, il y a encore des gens qui acceptent, de leur plein gré, de signer un contrat pour rejoindre le staff de Tyronn Lue et les Clippers. Les deux heureux élus s’appellent Chauncey Billups et Larry Drew.

Pour naviguer sur les flots, c’est bien sympa d’avoir un capitaine, mais c’est plus rassurant s’il y a un équipage complet. Ça tombe bien, le nouveau bateau à voile des Clippers va vraisemblablement accueillir deux nouveaux matelots. C’était attendu et annoncé au moment de la signature de Tyronn Lue en tant que head coach de l’autre franchise de Los Angeles, et c’est l’insider Adrian Wojnarowski qui le confirme sur Twitter : Chauncey Billups et Larry Drew seraient en train de signer leurs contrats pour rejoindre le coaching staff de Lue en tant qu’assistants. Après le choke de l’équipe en Playoffs et le départ de Doc Rivers, tous les regards seront tournés cette saison vers le tout nouveau staff des Clips, et surtout sur notre bon Tyronn qui aura fort à faire avec tous les ego présents dans l’effectif. Du coup, le renfort de Mr. Big Shot et de Larry Drew n’est clairement pas de trop. Du côté des deux nouveaux arrivants, on se demande s’il sont complètement fous, ou s’ils aiment vraiment le risque.

Chauncey Billups and Larry Drew are finalizing assistant coaching deals to join Ty Lue's staff with the Clippers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 8, 2020

À 44 ans, ce sera une première pour Billups. L’ancien champion NBA 2004 et MVP des Finales a beau avoir tout connu en tant que joueur, c’est la première fois qu’il posera ses fesses sur un banc NBA, et ce sera donc dans un rôle d’assistant. Il commencera dans une franchise qu’il connaît bien puisqu’il a joué chez les Clips pendant deux saisons et commentait encore récemment les matchs de l’équipe californienne. Pas d’expérience en tant que coach, mais une connaissance du haut niveau et des moments de pression qui feront pas de mal aux aboyeurs de Los Angeles. À côté de Bibi, c’est pour le coup un coach d’expérience qui rejoint le staff. Larry Drew est sur les bancs NBA depuis 1992, et a connu des postes d’assistant comme de meneur d’hommes en chef. Il a par exemple été assistant d’un certain… Tyronn Lue à Cleveland, avant de prendre sa place au départ de celui-ci. Comme on se retrouve. Avec presque 400 matchs au compteur en tant que coach principal, d’Atlanta à Cleveland en passant par Milwaukee, Larry Legend arrive en Californie avec un petit passif et une expérience qui ne pourra être que bénéfique pour les Angelinos, pour qui la saison 2020-21 se présente comme l’année ou jamais.

Avec l’arrivée prochaine de Tonton Billups et Oncle Drew, ça devrait quand même moins faire les fanfarons chez les joueurs des Clippers. L’armada semble pas loin d’être au complet et va pouvoir tranquillement commencer à préparer le prochain choke.

