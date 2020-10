Vendredi soir bonsoir, on a des nouvelles concernant la saison prochaine : ça parle de reprise pour Noël, désolé la famille

On connaît des Catherine, des Monique, des Véro ou des Sylvie qui vont fulminer. Leur enfant chéri leur avait pourtant promis que cette année – enfin ! – il passerait probablement Noël à la maison, parce que la NBA tout ça tout ça, année bizarre tu connais. Oui mais voilà, les dernières infos vont dans le sens d’un démarrage de la saison 2020-21… mi-décembre, donc dans le sens ni de Catherine, ni de Monique, ni de Véro, ni de Sylvie. Par devant on fait les mecs désolés, mais par derrière on jubile quand même un petit peu non ?

Friday Woj Bomb, en direct du Board Of Governors. Le Board Of Governors qu’est-ce que c’est ? Imaginez un conseil des ministres, sauf que ça parle de basket principalement, quoique pas mal de thunes aussi. Et au menu du BOG de ce 23 octobre 2020 ? La-re-prise. Quand, comment, ou, pourquoi. Vous n’êtes pas sans savoir que la pandémie de COVID-19 connaît actuellement sa deuxième vague un peu partout dans le monde à tel point que le bordel s’appellera bientôt COVID-20, mais tout ça les Etats-Unis en sont apparemment bien loin puisqu’on bosse actuellement et très activement pour… offrir aux fans une vraie saison de basket, avec un max de matchs le plus tôt possible, devant le plus de monde possible, et donc avec le plus d’éternuements en face to face possible. La nouvelle du soir ? La période de… Noël aurait donc été avancée, avec une saison à peine rétrécie mais un exercice qui se terminerait à temps pour avoir des Jeux Olympiques disputés. Combo parfait que ce serait, mais on n’en est encore pas là.

The NBA is planning to continue discussions with NBPA on 2020-2021 start plans that would include an opening night in the days prior to Christmas, 70-to-72 regular season games and a play-in tournament, sources tell ESPN. https://t.co/aTobRpe9tZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2020

On en saura évidemment très vite un peu plus, peut-être même qu’une autre date sera avancée (celle du MLK Day courant janvier avait filtré il y a à peine 48h), mais pour l’instant nos cœurs de fans battent la chamade avec la possibilité d’un Noël encore plus féérique que d’habitude, et tant pis pour Cat’, Mon’, Vero et Sylv’. Les autres infos sorties ce soir du chapeau des insiders d’ESPN notamment ? La possibilité de réfléchir à la question des déplacements, de manière à les limiter bien sûr, et l’évocation du All-Star Game, censé se dérouler en 2021 à Indianapolis et dont la mouture sera très logiquement différente des éditions précédentes.

Une reprise pour Noël, avouez que ça pue le meilleur cadeau possible. Un chouïa moins de matchs, une saison qui se termine à temps avant les Jeux… merci de nous pincer l’oreille. Parce que ça, de notre modeste expertise, ça ressemble plus à un rêve éveillé qu’à une vraie possibilité concrète. Et au pire, si vraiment on part là-dessus, bah on n’aura plus qu’à s’envoyer des hectolitres de champagne pour fêter ça.