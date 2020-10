Le replay du podcast 100% TTFL : épisode final, featuring David et le Psy TrashTalk

Vous le connaissez, vous le dégustez, et vous en avez profité chaque dimanche durant la saison régulière, du moins avant que le bordel du siècle ne s’installe en NBA comme ailleurs. Le TTFLPodcast est là pour vous servir, une (bonne) heure de discussion pour parler de TTFL entre passionnés, et on est reparti pour une nouvelle session, la dernière avant un bon petit bout de temps.



Il fallait tirer un trait sérieux sur cette « drôle » de saison, et il fallait également le faire… « TTFLment parlant ». C’est donc ce samedi que la fine fleur du Lab s’est réunie en direct sur Twitch pour causer picks, decks, records et carottes, le tout autour d’une table présidée par le vénérable Cédric aka Don Papa, jamais aussi à l’aide que lorsqu’il analyse les tableaux de ses légendaires statisticiens. Quelques membres éminents du Lab, et deux invités de marque, faut bien s’auto-mousser hein, puisque la Team TrashTalk, excellents 106ème au classement par équipe cette saison, était représentée samedi par deux de ses valeureux soldats. Deux heures de discussion autour de ce qu’il s’est fait de mieux pendant ces Playoffs, de la folie Jamal Murray / Donovan Mitchell aux fails Kemba Walker / Pascal Siakam, en passant par les valeurs sûres Anthony Davis et LeBron James où les belles surprises du Heat. De la TTFL mais pas que, puisque cette émission vous offre également un quizz durant lequel la vérité se confirme, à savoir que la Team TrashTalk reste au dessus du panier, contrairement à quelques chokeurs dont on taira le nom mais qui se reconnaissent en ces mots.

Vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même en temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, et nous on se donne rdv « on sait pas trop quand » pour le retour du jeu préféré du jeu préféré de ton jeu préféré.