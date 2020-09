On a des nouvelles de Ty Lawson : publications déplacées sur Insta, il réussit à se faire bannir du championnat chinois

Nous sommes lundi. Comme vous le savez, c’est le meilleur jour de la semaine, mais c’est aussi le premier jour après le week-end. Et le week-end, il se passe souvent des choses. Demandez donc à Ty Lawson, qui est revenu dans l’actu pour de mauvaises raisons et qui vient de se faire bannir du championnat chinois. Bravo.

Ty Lawson et la CBA, c’est terminé. Après un passage chez les Wizards lors des Playoffs 2018, l’ancien meneur NBA évoluait en Chine, d’abord sous le maillot des Shandong Golden Stars puis celui des Fujian Sturgeons. Ces derniers ont officiellement annoncé samedi leur décision de se séparer du joueur de 32 ans, via un communiqué publié sur Xinhuanet. La raison ? Le club parle de « commentaires inappropriés » qui ne respectent pas la politique de l’équipe concernant « les responsabilités sociales et les valeurs fondamentales » de cette dernière. Pour faire court, Ty a dépassé les bornes sur Insta, où il a publié des stories qui n’ont pas plu du tout à son équipe ni à la CBA. Celui qui est notamment passé par Denver s’est affiché avec une femme dans un strip club et dans une position assez explicite, tout ça avec des propos déplacés sur les personnes du sexe féminin en Chine. On ne rentre pas dans les détails, mais disons qu’il aurait mieux fait de s’abstenir. Car non seulement il n’a plus d’équipe (son contrat avec Fujian s’est terminé en août, et il ne sera donc pas prolongé) mais Ty Lawson ne pourra plus jamais refouler les parquets chinois. En effet, si l’on en croit le compte Twitter d’Emiliano Carchia, de Sportando, Lawson a carrément été banni à vie par la CBA. Après trois saisons, l’aventure de Ty au sein de l’Empire du Milieu va donc s’arrêter là.

Former NBA guard Ty Lawson has been banned for life from Chinese CBA after posting a couple of stories on Instagram pic.twitter.com/XcSNIAC06Y — Emiliano Carchia (@Carchia) September 19, 2020

Ty Lawson est retourné sur Insta dimanche pour tenter de s’expliquer, indiquant que ses commentaires n’avaient aucun fond raciste ou sexiste, avant d’ajouter que les réactions à ses publications étaient disproportionnées. Il a également indiqué qu’il n’était pas dans un strip club mais simplement en boîte de nuit, et qu’il ne manquait pas de respect à la femme en question. « Pas de sexe, simplement du bon temps ». Voilà pour la version de Lawson. Visiblement, d’après Sports Illustrated, qui cite des sources NBA, l’alcool aurait pu jouer un rôle dans toute cette affaire, Ty Lawson ayant un historique en matière d’arrestations pour conduite en état d’ébriété. Mais rien ne peut véritablement confirmer cela à l’heure de ces lignes. En tous les cas, c’est un nouvel épisode peu reluisant pour un joueur qui a montré des belles choses en NBA avant de se griller. Arrivé dans la Grande Ligue en 2009 (18è choix de Draft), il a surtout brillé sous le maillot des Nuggets, envoyant des saisons à 16 points – 8 passes. Il est également passé par Houston, Indiana, Sacramento et Washington. Au total, ça fait 551 matchs de saison régulière au compteur, pour des moyennes honnêtes de 12,7 points et 6,0 assists. Concernant ses années CBA, Lawson s’est plutôt bien amusé avec des stats qui montent à 27 points et 9 caviars, mais il va devoir trouver un nouveau terrain de jeu à présent.

Malgré son talent certain, Ty Lawson a encore fait parler de lui pour ses exploits en dehors des parquets. On se demande bien dans quel championnat il va désormais rebondir…

Source texte : Xinhuanet, Sportando