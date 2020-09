NBA Top 10 du jour : faudrait quand même se rendre compte qu’on a eu un giga game winner cette nuit

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Il y a des matins comme ça où un simple Top 10 résonne en nous comme un blockbuster hollywoodien. Cette fois-ci encore plus que les autres d’ailleurs, Lakers, Los Angeles, toussa, et merci Anthony Davis qui joue à merveille le rôle de l’acteur oscarisé. Une pluie de tomars, de passes au millimètre de Rajon Rondo, de clutchitude de Nikola Jokic et j’en passe, cette nuit fut folle et en annonce peut-être d’autres si les Nuggets ne sont pas trop crevés à partir de demain soir. Allez, envoyez la vidéo, c’est même plus un Top 10 c’est un best-of.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.