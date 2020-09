Les Bucks éliminés des Playoffs, retour sur cette débâcle : Apéro TrashTalk

C’est l’une des sensations de cette reprise NBA. Les Bucks, accessoirement la meilleure équipe de régulière depuis deux ans, se sont donc fait sortir des Playoffs par une bouillante franchise du Heat qui retrouve là les Finales de Conférence pour la première fois depuis six ans.

Comment expliquer cette défaite ? Que dire de Giannis Antetokounmpo ? Et Eric Bledsoe ? Est-il une véritable chèvre ? Que faire avec Mike Budenholzer ? On y retourne l’an prochain ? Kyle Korver est-il immortel ? Quelles solutions envisager ? 42 minutes de réponses à toutes ces questions, « nos » réponses hein, sans prétention, pour essayer d’imaginer tout ce que cette défaite imprévue engendrera à court et moyen terme pour la franchise du Wisconsin.

