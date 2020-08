La course aux Playoffs : plus que trois soirs pour faire ses preuves, la température monte encore d’un cran

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Blazers, Suns et Spurs : on ne parle évidemment que de ça, la course à ces huit et neuvièmes places à l’Ouest, et cette nuit les Blazers, les Suns et les Spurs ont tenu leurs rangs. Portland et un incendiaire Damian Lillard sont désormais huitièmes et ont fait un immense pas vers le play-in tournament, alors que les Spurs et surtout les Suns peuvent toujours y croire grâce à leurs victoires face aux Rockets et aux Sixers. Dernier chapitre demain soir, tout le monde sera sur le pont et il fera 45 degrés dans le salon.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies : on ne va pas vous faire un dessin, on vous le fera plus tard dans la journée d’ailleurs, mais en perdant face à Boston les Grizzlies se sont tirés une nouvelle balle dans le pied. Pas de chance, les C’s avaient décidé de jouer le jeu à fond, confortant l’impression que le monde tout entier ne veut pas des Ours en Playoffs. Le dernier match des Grizzous ? Demain soir face aux Raptors.

Les affiches du soir

Rockets – Pacers

Sixers – Raptors

Thunder – Heat

Nuggets – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers