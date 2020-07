Même si les Knicks ne sont pas dans la bulle, ils adorent capter l’attention de tout le monde. Cette fois, c’est une nouvelle rumeur en lien avec le banc de New York qui fait l’actu. En effet, Mike Woodson, ex-coach de la franchise, devrait assister Tom Thibodeau dans la reconstruction de l’équipe. Une reconstruction qui, selon Leon Rose, président des Knicks, n’a pas de date limite. En même temps, le chantier est immense.

Pour les fans des Knicks, la dernière annonce de Shams Charania sur Twitter ressemble à une bonne nouvelle. En effet, l’insider de The Athletic nous rapporte via l’oiseau bleu que Mike Woodson devrait venir épauler Tom Thibodeau à la direction technique de l’équipe basée à Manhattan. Dans les faits, ce serait l’occasion pour Leon Rose de ramener à la maison un type qui connaît bien les lieux. En effet, Mike Woodson était à la tête de l’équipe lors de la dernière participation aux Playoffs des Knicks, avec un beau bilan de 54 victoires et 28 défaites en 2013, le meilleur depuis 1996-97 pour les basketteurs de la Grosse Pomme. Une venue de ce dernier pourrait permettre l’accélération du processus de reconstruction des Knicks. Une opération qui sera longue et se fera jour après jour pour Leon Rose, qui, au micro du New York Post, n’indique pas de deadline concernant la création d’un groupe compétitif.

« Nous n’avons pas défini de timeline. Nous prenons chaque jour l’un après l’autre. Nous avons eu le sentiment que Tom (Thibodeau) était le coach dont nous avions besoin pour nous développer et devenir une équipe qui gagne sur la durée. Tout cela se fait étape par étape, nous ne savons pas à l’heure actuelle à quoi ressemblera notre groupe à l’avenir. Nous avons des décisions à prendre. L’important est d’inculquer une culture, de se concentrer sur notre évolution et de partir de ça. »

Former Knicks coach Mike Woodson is expected to join the Knicks organization in a capacity, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Woodson led the Knicks to a 54-28 record in 2012-13, which marks their most recent playoff appearance and highest win total since 1996-97. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 30, 2020

Au moins, cela a le mérite d’être réaliste, parce que ça fait maintenant quelques années que les Knicks sont associés à la lose. Entre choix de draft dont le développement n’est pas optimal (petite pensée pour Frank Ntilikina), des rumeurs envoyant à chaque grosse Free Agency une star de la Ligue à NY pour au final finir avec Taj Gibson, en passant par une direction qui a jugé bon de transférer Kristaps Porzingis et enfin des coachs qui se succèdent sur le banc depuis plusieurs années, ça fait vraiment beaucoup d’éléments qui vont contre un replacement au sommet de la Grande Ligue. On espère donc que Tom Thibodeau, un coach très rigoureux et amoureux de travail, pourra apporter de la stabilité à une équipe qui souffre beaucoup d’être au cœur d’un marché si exigeant et en manque de victoires. Le fait d’avoir Mike Woodson dans le staff, le dernier humain ayant réussi sur un banc des Knicks, ne peut donc que faire du bien.

Nous sommes peut-être au point de départ d’un changement de visage pour ces Knicks, qui en ont certainement marre d’être la risée de la NBA depuis plusieurs saisons. Une situation d’autant plus agaçante que les voisins de Brooklyn seront eux en position directe pour jouer le titre la saison prochaine. Allez, au boulot, car le chantier est titanesque, et il n’y a pas de temps à perdre.

Source texte : Twitter Shams Charania/New York Post