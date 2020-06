Courtney Lee absent pour la reprise des entraînements collectifs : c’est la poisse à Dallas

Les absences s’accumulent à Dallas. Blessé au mollet gauche, Courtney Lee ne sera pas prêt pour la reprise des entraînements collectifs le 1er juillet. Dommage pour l’ancien du Magic qui avait montré de belles choses durant les derniers matchs avant la pause.

La franchise des Mavericks va devoir signer des joueurs à emmener chez Mickey et ça tombe bien car le mini-marché des agents-libres commence justement aujourd’hui. On devrait donc assister à quelques signatures dans les prochaines heures, notamment du côté de Dallas qui vient d’annoncer l’absence de Courtney Lee, blessé au mollet gauche pendant la pause, et qui rejoint Jalen Brunson (épaule) et Dwight Powell (tendon d’Achille) sur les bancs de l’infirmerie. Ces trois joueurs étant indisponibles, les cow-boys vont peut-être devoir demander à Dirk de faire une pige à Disney World cet été après avoir déjà été réquisitionné pour repeindre les murs de la ville. Le 22ème choix de la Draft 2008 est pour l’instant listé indisponible et ne sera pas revenu à temps pour la reprise des entraînements collectifs la semaine prochaine. La gravité de sa blessure n’a pas été communiquée et on ne sait pas s’il sera en mesure de se déplacer à Orlando avec le reste de ses coéquipiers.

The Dallas Mavericks issued the following statement today regarding Courtney Lee. pic.twitter.com/nWBAQpyLWK — Mavs PR (@MavsPR) June 22, 2020

Très peu utilisé par Rick Carlisle en début de saison, Courtney Lee commençait justement à trouver sa place dans la rotation avant la suspension de la saison le 11 mars dernier. Profitant notamment de la blessure de Jalen Brunson, le journeyman passé par Orlando, New Jersey, Houston, Boston, Memphis, Charlotte et New York a eu l’occasion de débuter à plusieurs reprises dans le cinq majeur avec un temps de jeu d’une vingtaine de minutes et 7,3 points ainsi que 2 rebonds et 1,5 interception de moyenne lors de la dernière semaine de compétition. Et puis, avec ses 11 ans d’expérience au sein de la Ligue et ses passages dans plein de franchises, l’arrière incarnait l’expérience dans ce vestiaire et tenait le rôle du vétéran avec J.J. Barea. Bon, au pire, il y a un petit Slovène de 21 ans qui a déjà pas mal d’expérience, ça fera l’affaire. Néanmoins, on imagine que Rick Carlisle est tout de même en train d’étudier la possibilité de signer un mec avec de la bouteille pour accompagner tout ce petit monde en Floride le mois prochain. Il va falloir se la jouer malin dans le recrutement… Surtout que Dallas ne va pas à Orlando pour faire des montagnes russes. Luka Doncic et ses coéquipiers sont en très bonne voie pour se qualifier en Playoffs et peuvent encore grignoter quelques places, histoire de ne pas tomber sur les Clippers de Kawhi dès le premier tour.

C’est un peu la poisse à Dallas ! La franchise texane est assurée de ne pas être au complet du côté d’Orlando et il va falloir que Donnie Nelson se penche très vite sur le recrutement de jokers pour pallier les différentes absences.

Source texte : Mavericks