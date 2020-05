Les highlights de LeBron James en 2019-20 : ça ne bouge pas, il n’y a qu’un seul King en NBA

Meilleur ailier de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, LeBron James a unanimement retrouvé sa couronne cette année. Mais attention, au vu de son jeu de passes cette saison, cette dernière pourrait vite se retrouver sur la tête de son coéquipier au sourcil.

35 ans, ailier de formation, meilleur passeur de la Ligue. 35 ans, dix-septième saison en NBA, meilleur joueur de la Ligue ou pas loin. Des lignes statistiques aussi fournies que son cuir chevelu est dégarni, une forme physique pour son âge qui ferait pâlir Claude de Koh-Lanta, une vision de jeu qui ferait passer un aigle pour Gilbert Montagné, un prime plus long que celui du Téléthon, en bref tant de phrases qui s’accordent pour dire une seule chose, LeBron James est une légende parmi les légendes. Troisième meilleur scoreur de l’histoire en NBA, huitième meilleur passeur, dans le Top 50 des rebondeurs, le mec est le joueur le plus polyvalent de tous les temps et ce n’est pas vraiment discutable. De ce fait vous vous doutez bien qu’un mec qui sait tout faire comme ça, et qui sait tout faire aussi bien peut vous proposer une compilation d’une vingtaine de minutes capable de faire sortir les yeux de vos orbites. Alors prosternez-vous devant le King et contemplez sa suprématie.

Un roi de Los Angeles nous a malheureusement quitté mais le nouveau a juré de tout mettre en œuvre pour lui rendre le plus beau des hommages et c’est sûrement celle-là, sa plus belle action de la saison.