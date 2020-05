Le plus gros highlight de la saison de Bojan Bogdanovic en 2019-20 : pas de compilation mais ce shoot suffit pour se rincer l’œil

Sixième meilleur ailier de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Bojan Bogdanovic s’est imposé sans contestation comme la meilleure recrue du Utah Jazz à la dernière intersaison. Du shooting, du trashtalking et de la dureté, Bojan avait tout pour séduire les spectateurs de la EnergySolutions Arena.

Aujourd’hui on évoque un ailier du Jazz. Comment ça il y en a deux ? On parle du blanc là, ah ça ne les différencie pas ? Bon, alors celui qui a la dégaine de Quasimodo dans Notre Dame de Paris. Ah bah non, toujours pas. Celui qui aime trashtalker ses adversaires en tournant à plus de 39 % à 3-points sur la saison ? Fichtre, les deux correspondent encore, c’est pas possible. Bon partons donc sur celui qui a planté l’un des plus gros shoots de la saison en se démarquant de Khris Middleton pour offrir la victoire au buzzer à Utah alors que Milwaukee en dehors de ce match n’a pas perdu entre le 26 octobre et le 17 décembre, ou celui qui a répété l’exploit en terminant les Rockets grâce à un shoot de dix mètres sur le museau de James Harden de P.J. Tucker. C’est bon ? Vous l’avez maintenant ?

Un Bojan Bogdanovic qui s’est installé comme l’un des tauliers de la Grande Ligue à son poste et même si la NBA ne lui a pas fait de compilation sur sa chaîne YouTube, ses highlights pullulent tout de même sur la plateforme. De ce fait on vous invite à aller y jeter un coup d’œil pour admirer l’un des meilleurs produits de l’école des Balkans, dans la plus pure tradition des noms en ic.