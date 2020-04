Les highlights de Luka Doncic en 2019-20 : il y a du Luka Doncic dans ce Magic Johnson, ou quelque chose comme ça

Meilleur meneur de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Luka Doncic a émerveillé toute l’année les amateurs de balle orange. Il n’a eu 21 ans que récemment mais il est déjà adoubé par tous. La définition même du prodige nous en a mis plein les yeux cette saison avec des actions de très grande classe.

C’est quelque chose de très subjectif mais selon beaucoup, Luka Doncic est déjà le plus beau joueur à regarder jouer en NBA. Un handle ahurissant, une vision de jeu d’aigle royal, des passes aussi efficaces qu’esthétiques ou encore un step-back hardenesque sont par exemple quelques unes des qualités du meneur des Mavericks. C’est un génie de la balle orange, il en fait absolument ce qu’il en veut, et sur une feinte seulement il peut apprendre à son défenseur à parler slovène. Rien que de se dire qu’on pourra encore profiter, sauf catastrophe, du natif de Ljubjana pendant une douzaine d’années en NBA est un motif de bonheur, et a contrario ne pas être certain qu’il pourra disputer cette saison ses premiers Playoffs est un motif de tristesse. En somme, Luka joue avec nos émotions et c’est très bien comme ça.

Avoir tant de highlights à 21 ans à peine est absolument indécent. Mais puisqu’ils existent asseyez-vous bien confortablement afin de pouvoir savourer ces 20 minutes sponsorisées par le Mozart du basket. On espère que Drazen Petrovic ne nous en voudra pas d’en haut d’utiliser ce surnom, mais qui de mieux que Luka Doncic pour le porter à nouveau.