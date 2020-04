Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1976, quand les Celtics et les Suns nous offraient « le plus grand match de l’histoire »

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Celtics – Suns, 4 juin 1976, Game 5 des Finales NBA

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

C’est peut-être le plus grand match de l’histoire de la NBA. En tout cas, il est surnommé ainsi et il n’a pas volé son statut. Enjeu, suspense, triple prolongation, controverses, scènes WTF… ce Game 5 des Finales 1976 entre les Celtics et les Suns au Boston Garden possède absolument tous les ingrédients. On ne va pas rentrer dans les détails car ça serait bien trop long à raconter (mais vous pouvez retrouver la story du match ici) et parce que les images parlent mieux que les mots dans ce cas-là, mais sachez que vous êtes sur le point de regarder une rencontre absolument mythique de la Grande Ligue. Alors prenez tranquillement votre soirée et ne prévoyez rien d’autre.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !