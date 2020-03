Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Bucks – Celtics ce jeudi, ça va causer Playoffs à Milwaukee

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Plus qu’un gros mois avant la fin de la saison régulière, l’occasion de préchauffer gentiment pour préparer les Playoffs avec quelques chocs qui sentent bon le printemps. Les Nuggets reçoivent les Bucks ce lundi et même s’ils ne sont pas dans la même Conférence, ça vaudra le coup de jeter un coup d’oeil. Tout comme le jeudi où les Celtics s’en vont affronter les leaders de la Ligue dans le Wisconsin. Une bonne affiche de Finale de Conférence si la chance veut sourire aux deux camps cette année. Enfin, horaire royal pour mater Doncic décapiter du Cactus samedi à 19h, vous pourrez même sortir en boite derrière. Et enfin, apothéose le dimanche avec les retrouvailles entre Russell Westbrook et Damian Lillard, à Portland. Les Blazers ont utilisé tous leurs jokers et doivent absolument gagner, les Rockets aimeraient bien rentrer dans le Top 4 à l’Ouest pour obtenir l’avantage du terrain au premier tour.

Dans la nuit du lundi 9 mars

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks à 2h (beIN 1)

Utah Jazz – Toronto Raptors à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 10 mars

Indiana Pacers – Boston Celtics à 0h (beIN 1)

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 11 mars

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz à 1h (beIN 4)

Denver Nuggets – Dallas Mavericks à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 12 mars

Orlando Magic – Chicago Bulls à 0h (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Boston Celtics à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 13 mars

San Antonio Spurs – Denver Nuggets à 1h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 14 mars

Dallas Mavericks – Phoenix Suns à 19h (beIN 1)

Philadelphie Sixers – Indiana Pacers à 1h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 15 mars

Portland Trail Blazers – Houston Rockets à 20h30 (beIN 3)

Orlando Magic – Charlotte Hornets à 23h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…