La course au tanking et à la Draft 2020 : tout le monde perd… mais les Knicks le font mieux que les autres

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – tout le monde : tous ceux qui devaient absolument perdre ont perdu, le plus souvent dans les grandes largeurs pour tenter d’intimider leurs principaux concurrents dans cette course au tanking et montrer qu’ils n’ont aucune limite pour tenter d’obtenir le first pick. Les Knicks en ont pris 23 à la maison, les Wolves ont pris -14 contre Orlando. A côté, le -6 des Hawks face à Washington et des Bulls contre Indiana feraient presque de la peine. Opération blanche donc, mais on remet ça dès cette nuit pour creuser des écarts de l’autre côté du classement.

Mauvaise opération du jour – Suns : vainqueurs des Blazers cette nuit grâce à un Aron Baynes qui s’est pris pour un sniper, Phoenix semble toujours aussi indécis sur la stratégie à adopter. Mais à un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, il va falloir choisir dans quel camp ils se trouvent, et vite ! Allez, on se positionne sous peine de terminer déçu sur les deux tableaux !

Les matchs à surveiller ce soir :

Hornets – Rockets

– Rockets Pistons – Jazz

– Jazz Cavaliers – Nuggets

– Nuggets Grizzlies – Hawks

Warriors – Sixers

Rappel concernant la Lottery :