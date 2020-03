NBA Top 10 du jour : Chris Chiozza qui slalome, un blase qui donne des envies de remettre du gorgonzola sur la pizz’

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 5 mars

1996 : les Mavs tentent 49 tirs à 3-points en un match, dont 20 pour le seul George McCloud. Record battu mais explosé quelques saisons plus tard par les Rockets de James Harden avec… 70 tentatives du parking.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 5 mars

1964 : Scott Skiles

1972 : Brian Grant

1976 : Sarunas Jasikevicius

1977 : Wally Szczerbiak

1986 : Corey Brewer

1990 : Mason Plumlee

1996 : Emmanuel Mudiay

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Olive, des Olivettes et des Olivia, ça sent le printemps tout ça.