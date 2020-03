La course aux Playoffs : le Magic et les Nets ont de la chance d’être à l’Est, mais ça risque de moins rigoler en avril

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Heat : on note évidemment la victoire utile des Celtics, celle logique du Jazz, celle obligatoire des Blazers, celles sympatoches du Thunder et des Mavs ou encore celle fracassante des Grizzlies, mais c’est bien le Heat qui fait une jolie affaire ce matin en assurant toujours un peu plus sa quatrième place à l’Est et donc un avantage du terrain essentiel en Playoffs. On parle d’une équipe inconstante mais surtout d’une inconstance due aux galères à l’extérieur, alors autant vous dire qu’un premier tout avec l’avantage du terrain serait une sacrée bonne nouvelle à South Beach.

Mauvaise opération du jour – Nets et Pelicans : Spencer Dinwiddie et ses sauces avaient l’occasion de mettre un petit décamètre d’avance au Magic mais le Barclays Center a finalement assisté à une phénoménale déculottée. Ca se tire la bourre entre Brooklyn et Orlando pour ne pas avoir à affronter les Bucks au premier tour ? Estimez-vous heureux que derrière vous ce soit nul, car vous mériteriez presque de laisser votre place aux Wizards. Les Pelicans ? Attention messieurs car s’il y a une dizaine de jours votre cote était au plus haut… disons qu’il ne faudrait pas griller trop de jokers. Les Grizzlies semblent décider à ne pas se laisser faire et il faudra très vite gagner, gagner beaucoup même, pour espérer prolonger la fête d’au moins dix jours au printemps.

Les grosses affiches de ce soir :

Rockets – Clippers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers