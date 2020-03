La course au tanking et à la Draft 2020 : nouvelle grosse win des Wolves, ça se dirige tranquillement vers le pick 9 en juin

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Pistons, Cavs, Knicks, Bulls et Wizards : la grosse majorité des tanks de NBA ont fait le job cette nuit. Chicago a trouvé en la personne de Shaquille Harrison son Shake Milton maison mais a offert une belle win à Minny, Cleveland, New York et Detroit ont évidemment et malicieusement perdu face à Boston, Utah et OKC, et les Wizards continuent à nous régaler en perdant tout en faisant croire à tout le monde qu’ils aimeraient gagner grâce à des fins de match à suspense. Paragraphe du dessous ? Prenez en de la graine.

Mauvaise opération du jour – Wolves : deuxième victoire de suite pour les Wolves, qui continuent leur course vers… vers quoi en fait ? Ok il apparaissait difficile de perdre face à ces Bulls-là mais quand même, il arrive un moment où les Loups devront prendre conscience que tous les efforts faits pour être nuls depuis octobre, allez, novembre, ne peuvent pas être gâchés à cause d’un coup de chaud printanier de Malik Beasley. Allez les gars, merde, faut se ressaisir et il faut vite se remettre à perdre.

Les matchs à surveiller ce soir :

Hornets – Nuggets



– Nuggets Warriors – Raptors

Rappel concernant la Lottery :