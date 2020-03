La course au tanking et à la Draft 2020 : magnifique R.J. Barrett, magnifique victoire des Knicks face à Houston, pas magnifique timing

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Hawks et Cavs : belle performance cette nuit de deux des carrosses les plus lents de la Ligue. Les Hawks ont assuré face à Memphis en prenant une branlée et en faisant bien attention à ne pas trop motiver leurs jeunes re-sta en devenir, alors que côté Cleveland on a laissé Collin Sexton s’éclater, il est content, tout en assurant la défaite, ils sont contents. Les Cavs continuent leur course folle vers le first pick alors que les Hawks se posent en candidats sérieux, on sent les franchises qui ont l’habitude de gérer mars comme des pros.

Mauvaise opération du jour – Knicks et Bulls : on ne change pas une équipe qui gagne quand il faut perdre. Pour New York la saison est absolument dégueulasse depuis le 20 octobre mais, évidemment, voilà qu’au mois de mars… les énormes wins vont commencer à tomber. R.J. Barrett a fait péter son record en carrière, youpi, mais il faudra très vite se remettre à niveau, donc à chier, pour que la fin de saison serve à quelque chose. Pour les Bulls c’est la même, et on attend toujours que quelqu’un dise à ces messieurs que la huitième place est inaccessible mais que la quatorzième l’est beaucoup moins. Vous leur dîtes ou on le fait ?

Les matchs à surveiller ce soir :

Hornets vs Spurs

vs Pelicans – Wolves

Nuggets – Warriors

Suns – Raptors

– Raptors Kings – Wizards

Rappel concernant la Lottery :