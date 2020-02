Preview de la soirée NBA : LeBron James, Damian Lillard et Joel Embiid passent leur tour, mais on va se lever quand même

Petit programme cette nuit avec seulement quatre rencontres prévues, mais pas de raison néanmoins pour ne pas vous mettre un peu l’eau à la bouche. Début des hostilités à 1h du matin, fin du bal aux alentours de 7h, et on dormira quand on dormira.

1h : Sixers – Knicks

Magnifique entrée en matière avec ce choc entre des Sixers privés de Ben Simmons et de Joel Embiid et des Knicks privés de bons joueurs depuis une demi-douzaine d’années. Frank Ntilikina et R.J. Barrett vont pouvoir se causer en Français et se dire que le meilleur meneur sur le terrain s’appelle Shake Milton, Tobias Harris va pouvoir toucher tous les ballons qu’il veut et très logiquement Philly devrait poursuivre son parcours quasi-parfait à domicile. On appelle ça une mise en bouche et, heureusement, la suite est un peu plus alléchante.

La grosse cote de TrashTalk : 34 points à 14/18 pour Tobias Harris

2h : Pacers – Blazers

Ce match-là notamment, entre deux équipes en grand besoin de victoire et de se rassurer. Damian Lillard toujours absent côté Blazers, le modjo toujours absent côté Pacers malgré une énorme raclée assénée aux Hornets il y a deux jours. On suivra également le duel entre deux hommes qui s’auto-proclament parfois DPOY avant l’heure et qui auront donc à peu près une voix au moment des votes, mais également un beef attendu entre C.J. McCollum et le revenant Victor Oladipo.

La grosse cote de TrashTalk : le match sera un peu plus serré qu’il y a 22 ans

2h : Thunde r – Kings

Celui-là mine de rien, il vaut son petit pesant de Curly. Le Thunder est un putain d’épouvantail et partira favori mais les Kings n’ont pas dit leur dernier mot dans une course à la huitième place plus que jamais ouverte. Buddy Hield aura pour objectif de dynamiter le banc d’OKC, Chris Paul tentera une nouvelle fois de faire briller un crâne qui n’a jamais paru aussi propre, et tout ça devrait en tout cas partir dans des hauteurs offensives assez agréables.

La grosse cote de TrashTalk : victoire du Thunder avec plus de 250 points en cumulé.

4h30 : Warrio rs – Lakers

On terminera cette soirée avec un derby californien entre la tête et la queue du peloton de l’Ouest. Pas de LeBron côté Lakers mais pas de LeBron non plus côté Warriors, et on surveillera donc avec attention la match-up Anthony Davis / Eric Paschall en tentant de ne pas s’étouffer avant la mi-temps. Attention tout de même à la surprise pour des Lakers sûrs d’eux mais jamais à l’abri d’un faux-pas étrange, surtout sans le King pour mener les troupes.

La grosse cote de TrashTalk : poster d’Alex Caruso sur Mraquese Chriss et Jordan Poole pris la main dans le sac en train de célébrer.

Quatre matchs, quatre raisons de bouffer en pleine nuit, as usual. Vous faites quoi vous à 1h ? Vous dormez ? Mauvaise idée.