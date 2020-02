225€ à gagner avec un pari sur un C.J. McCollum qui guide les Blazers vers la win

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le weekend tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont quatre rencontres- toutes à des horaires très « européen »- qui sont au programme d’une nouvelle soirée dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

21h30 : Lakers (1,37) – Celtics (3,15)

00h00 : Nuggets (1,06) – Wolves (8,30)

00h00 : Raptors (1,46) – Pacers (2,75)

01h00 : Bulls (2,08) – Wizards (1,76)

01h00 : Thunder (1,47) – Spurs (2,78)

02h30 : Warriors (4,50) – Pelicans (1,19)

03h00 : Blazers (1,41) – Pistons (2,85)

Le pari principal du jour

C.J. McCollum va marquer au moins 25 points ET les Blazers vont gagner contre les Pistons (2,25) : en l’absence de Damian Lillard, McCollum se doit d’être le fer de lance de Blazers qui ont besoin d’ajouter un paquet de wins à leur bilan pour espérer revenir en position de faire les Playoffs. De retour du All-Star Break, Portland a perdu contre les Pelicans mais avec un McCollum à 27 points en 22 tirs. Cette nuit, l’arrière des Blazers aura encore très souvent la balle en main et une bonne dose de tirs à prendre. L’alliage de ces deux éléments (besoin de victoire + McCollum en tête de gondole) fait de cette cote à 2,25 un bon cheval en lequel croire.

Une autre cote tentante

Anthony Davis fait au moins 3 passes décisives ET les Lakers gagnent (1,95) : à domicile, les Lakers sont les grands favoris de ce match, encore plus en l’absence de Kemba Walker. Anthony Davis tourne à 3,3 passes décisives par soir depuis le début de la saison. Tout à l’heure, face aux Celtics, il n’est pas impossible de le voir régulièrement pris à deux pour ne pas laisser Theis se débrouiller seul avec lui. Le Brow va lâcher le ballon à des coéquipiers démarqués et s’ils mettent dedans… Cote tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).