NBA Top 5 du jour : Joel Embiid s’est fait embrouiller par Marcus Morris, alors Joel Embiid a fait péter une bâche digne de Roland-Garros

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 12 février

1987 : Bill Fitch devient le cinquième coach de l’histoire à dépasser les 700 victoires en carrière.

1999 : Mark Price annonce sa retraite, l’adresse moyenne en NBA chute d’environ 10% en quelques secondes.

1999 : pendant ce temps, Karl Malone joue sa 40 000ème minute en NBA, pas mal pour un mec avec une tête de phacochère en guise d’attache-remorque.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 12 février

1934 : Bill Russell

1959 : Larry Nance

1975 : Scott Pollard

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Félix et des Eulalie mais que c’est surtout l’anniversaire de Mia Frye et Earvin N’Gapeth. Et on n’a pas trouvé mieux.