Terence Davis, un carton pour se venger de sa non-sélection au Rising Stars : « C’est décevant, mais je préfère participer aux Playoffs »

Si on a eu droit à seulement quatre rencontres hier soir pour cause de Super Bowl, certains ont profité de l’occasion pour faire du bruit. Dans le lot, on a notamment Terence Davis, le rookie des Raptors qui a claqué son record en carrière face aux Bulls. Une belle réponse pour celui qui a été laissé de côté pour le Rising Stars Challenge, même s’il est forcément un peu déçu.

« Un scandale, une honte, n’importe quoi ». Voici en gros les mots utilisés par un certain Kendrick Perkins sur Twitter pour exprimer ses sentiments concernant la non-sélection de Terence Davis pour le prochain Rising Stars Challenge. Rookie non drafté sorti tout droit de l’université d’Ole Miss, Davis réalise une belle petite campagne au sein du collectif des Dinos, avec 7,7 points de moyenne à 48,5% au tir dont un superbe 41,7% du parking, le tout en presque 17 minutes de jeu en sortie de banc. Il représente l’une des belles surprises de la saison côté Toronto, mais ça n’a pas suffi pour gagner sa place à l’événement du All-Star Weekend mettant en avant les jeunes pépites de la balle orange. Évidemment déçu, Davis avait déjà réagi sur Twitter mais c’est sur le terrain qu’il a apporté la meilleure réponse possible dimanche. Face aux Bulls, Terence a tout simplement explosé, profitant notamment de l’absence de Norman Powell pour briller. 28 minutes de jeu, 31 points plantés sur la tête des Taureaux (record en carrière aux points, premier rookie de l’histoire des Raptors à marquer 30 pions en sortie de banc), 12/15 au tir et un excellent 6/7 derrière l’arc (records en carrière pour le nombre de paniers et de tirs primés marqués), bonjour le festival. Le rookie de 22 ans était sur un petit nuage et sa non-sélection a été une vraie source de motivation pour lui. Après la rencontre contre Chicago, il s’est exprimé sur le sujet via Yahoo Sports.

« Clairement, j’avais ça à l’esprit, et ça sera le cas pendant le reste de la saison. Mais je préfère être en Playoffs. Je ne dis pas que je ne voulais pas participer au match (au Rising Stars Challenge, ndlr.), car c’est un événement très spécial, mais je préfère jouer les Playoffs, vous comprenez. »

Et les Playoffs, c’est clair qu’il va les jouer car les Raptors cartonnent plus que jamais en ce moment. Grâce notamment à l’explosion de Terence Davis, les Dinos ont remporté leur 11è match de suite hier soir – record de franchise égalé s’il vous plaît – et sont désormais seuls à la deuxième place de l’Est avec un bilan de 36 victoires pour 14 défaites. Kawhi Leonard n’est peut-être plus là, mais les Raptors sont toujours présents dans les hauteurs de l’Est. Pour expliquer cela, on peut souligner évidemment l’excellent collectif canadien, l’ADN de champion qui existe dans cette équipe, mais aussi la capacité de Toronto à très bien développer ses jeunes joueurs. Car si les hommes de Nick Nurse ont réussi à tenir le coup quand ils étaient touchés par de nombreux bobos, c’est en partie grâce aux contributions de jeunots comme Chris Boucher ou Terence Davis, qui parviennent à profiter des occasions qui se présentent à eux. Davis est passé du statut de rookie non drafté à vrai élément de la rotation, le tout dans une équipe qui gagne. Pas mal l’ascension hein ? Et avec Norman Powell out jusqu’à nouvel ordre à cause d’une fracture au doigt, il va probablement avoir d’autres opportunités le petit Terence. Ses 31 points contre Chicago ne représentent pas une performance isolée, lui qui avait déjà brillé plus tôt dans la saison notamment en l’absence de Powell, et il y a des chances qu’on reparle de lui bientôt.

Au sein d’une équipe de Toronto qui fait vraiment plaisir à voir, Terence Davis parvient à s’illustrer, pour le plus grand bonheur des Raptors qui n’arrêtent plus de gagner. Certes, TD ne sera pas au Rising Stars Challenge mais ce n’est pas pour autant qu’il ne fait pas partie des jeunes joueurs à suivre dans la Grande Ligue. Va falloir garder un œil sur lui.

Source texte : Yahoo Sports