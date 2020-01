1000ème vidéo de la chaîne : gros Q&A pour fêter ça !! Apéro TrashTalk

1000 vidéos ! Wow ! Ce n’est pas rien et ça en fait du temps passé dans des poufs, tout aussi confortables soient-ils… 1000 vidéos, ça en fait des sujets traités, des blasphèmes envoyés, des analyses ratées ou bien senties, des moments forts, des top 10, un top 100 (en cours), des passages bons pour le bêtisier… 1000 vidéos, c’est un cap assez dingue qui va nous motiver encore plus pour continuer. Et c’est une belle occasion de faire un gros Q&A !

Sur la tonne de questions que nous avons reçues, nous avons bien évidemment été obligés de sélectionner celles qui nous ont fait le plus marrer, celles qui nous ont paru êtres les plus pertinentes, les plus indiscrètes, les plus intéressantes. Autant vous prévenir tout de suite et nous le précisons en début de vidéo, nous avons automatiquement enlevé les questions auxquelles nous avons déjà répondu lors de précédents Q&A. Donc si vous voulez savoir par quel hasard assez incroyable Bastien est devenu fan des Hawks, vous savez où trouver la réponse et ce n’est pas dans cette vidéo. Bon visionnage à toutes et à tous et merci encore pour le soutien !!

Est-il encore utile de préciser le mode d’emploi pour la 1000ème ? Normalement non mais on vous donne un indice : il faut cliquer.