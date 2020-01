223€ à gagner avec un pari sur les Hornets qui battent l’équipe C des Raptors

Aujourd’hui, c’est #MercrediPanzani ! Et vous le savez, cette soirée est toujours spéciale en NBA avec beaucoup de rencontres et de nombreuses opportunités pour tous les parieurs, débutants, amateurs éclairés ou #Hexperts (attention à ne pas oublier le H). Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Celtics (1,32) – Spurs (3,40)

01h00 : Hornets (2,23) – Raptors (1,66)

01h00 : Pacers (1,85) – Heat (1,96)

01h00 : Magic (1,20) – Wizards (4,60)

01h30 : Hawks (4,10) – Rockets (1,26)

01h30 : Mavericks (1,64) – Nuggets (2,32)

02h00 : Pelicans (1,54) – Bulls (2,50)

03h00 : Jazz (1,05) – Knicks (10,50)

04h00 : Warriors (9,20) – Bucks (1,07)

Le pari principal du jour

Les Hornets battent des Raptors décimés (2,23) : l’opportunité du jour se situe peut-être du côté de Charlotte. Évidemment, dans l’absolu, Toronto est une bien meilleure équipe que les Frelons, mais les Raptors sont tout simplement décimés actuellement. Si les Dinos ont sorti plusieurs belles performances malgré leurs absents, la dernière blessure de Fred VanVleet pourrait être celle de trop. Toronto devra faire sans FVV, Pascal Siakam, Marc Gasol et très probablement Norman Powell. Ça commence à faire vraiment beaucoup. De plus, les Raptors vont jouer en back-to-back après leur défaite d’hier. Enfin, Terry Rozier est chaud comme la braise du côté de Charlotte, alors pourquoi pas tenter le coup.

Une autre cote tentante

Le Heat s’impose chez les Pacers (1,96) : grosse affiche à l’Est avec cette rencontre entre Indiana et Miami, et une cote intéressante pour le Heat. Bonne nouvelle pour les Floridiens, Jimmy Butler devrait faire son retour après avoir manqué le dernier match, tandis que les Pacers ont pas mal de bobos. Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis, à savoir les deux meilleurs joueurs d’Indiana, sont effectivement incertains pour ce match, ce qui peut donner une belle opportunité pour les hommes d’Erik Spoelstra. Et c’est peut-être l’occasion pour vous de ramener quelques euros à la maison.

Encore plus de cotes ? Voici le jumpball du jour !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).