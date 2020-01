Preview Mavericks – Nuggets : toute l’Europe de l’Est va brancher le League Pass à 1h30, alors nous aussi

Allez, on s’attaque à la preview de la plus belle affiche de la soirée, qu’on dédiera aux joueurs internationaux qui fouleront le parquet ce soir, en particulier à deux slaves très spéciaux : un jeune Slovène effronté chez les Mavs et une masse de pur génie serbe chez les Nuggets. Un petit verre de Rakija et c’est parti.

On ne sera pas privé de joueurs originaires des pays slaves ce soir : Luka Doncic et Boban Marjanovic à Dallas, Nikola Jokic et Vlatko Cancar chez les Nuggets – Vlatko avec 1,8 minute de jeu par match, on ne le verra peut-être que s’il y a du garbage time, mais on n’espère pas trop. Il n’y aura malheureusement personne pour représenter l’Europe du Nord puisque Kristaps Porzingis est out mais on aura quelques internationaux pour compenser : Maxi Kleber, Ryan Broekhoff, Dwight Powell, J.J. Barea, Juan Hernangomez, Jamal Murray mais pas de Bol Bol (blessé au pied). Elle est pas belle cette NBA qui traverse les frontières ? Elle a le mérite de nous avoir offert le Joker et son smile ravageur. En l’absence de la Licorne lettone, on souhaite bien du courage à Maxi et Dwight pour se relayer sur un mec qui a plus de moves au poste qu’eux deux réunis. On rappellera également qu’il sort d’un match à 47 pions contre les Hawks, son career high, dans un chef d’œuvre de précision, de puissance et de technique, alors attention à Jokic cette nuit à Dallas.

Cependant, il n’est pas le seul à avoir fait la misère au bas de tableau de la Conférence Est lors de son dernier match. Luka Magic vient encore de lâcher un triple-double à quasi 40 pions, contre les Bulls cette fois-ci… rien n’a changé depuis que sa cheville a fait une pirouette. Mais donc s’il est capable de nous lasser tellement il est bon, s’il est capable de planter un 38/11/10 en passant la soirée à dire des blagues à Bobby, que peut-il bien avoir en stock si le Joker le force à se concentrer un minimum. Va-t-il arrêter de sourire comme un gosse à qui on offre une glace si un gros Serbe la lui confisque ? Ou va-t-il simplement step-backer et se mettre insolemment tout le roster des Nuggets dans la poche ? Ses stats n’impressionnent plus personne parce qu’elles se ressemblent tous les soirs mais quand on le voit depuis notre canap’, on oublie vite que c’est la énième fois qu’il martyrise un défenseur qui pourrait être son père. On continue de s’émerveiller devant le talent du jeune homme et la diversité de ce qu’il propose match après match.

Alors on ne va se brancher sur ce Mavs – Nuggets simplement pour voir ces deux lascars jouer, sinon on ne parlerait pas de deux des meilleures équipes à l’Ouest, mais on ne pourra pas s’empêcher de s’extasier en slave si Luka et Niko restent sur les mêmes bases que leur dernières sorties respectives. Rendez-vous à 1h30 pour une petite leçon de basket donnée par Luka et le Joker.