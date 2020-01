Luka Doncic continue son chantier : 38/11/10 face aux Bulls, le mec a réussi à nous blaser en à peine plus d’un an

On va finir par se lasser. Ou alors il faudra trouver des angles différents pour en parler, parce que plus les jours passent plus Luka Doncic fait de l’extraordinaire quelque chose d’ordinaire. Les moyennes de Luka en 2020 ? 38,5 points, 12,5 rebonds et 8,5 passes. Sur la saison ? 29,4 points, 9,7 rebonds et 8,9 passes. Très chiant, alors plutôt que de vous faire le résumé d’une énième démo slovène, on va plutôt vous faire un listing rapide de toutes ces petites choses de la vie qui nous en touchent une sans faire bouger l’autre.

La pluie en Bretagne, Donald Trump qui fait son show, le PSG qui gagne en Ligue 1, Monaco qui gagne en Jeep Elite, un tennisman français qui perd en quarts. Les clopes qui augmentent, les vieux qui ne savent pas rouler dans un rond-point, Pascal Praud qui braille sur une femme, Romano qui fait un canular sur Skyrock. Une photo de Tony Parker sur Instagram, les Hawks qui perdent, Kawhi Leonard DNP, Melo à 3/11 au tir. Le prix des places pour Bucks – Hornets, le prix de la baguette, le goût de la baguette. Non, franchement, on s’est habitué et c’est loin de nous hérisser les poils.

Rajoutons donc à la liste un triple-double de Luka Doncic, de préférence au dessus des 30 points (le gonze en a autant cette saison que toute la Ligue réunie) et souvent pas loin des quarante, même parfois au dessus. Tiens Luka a pris 15 rebonds, mouais. Tiens Luka a lâché 15 assists dont 12 passes aveugles, rien d’étonnant. Step back irrespectueux, sourire angélique, un peu de défiance envers l’adversaire… ce qui lui vaut parfois de prendre quelques coups, c’est la vie comme dirait Cheb Khaled. Voilà en tout cas où on en est aujourd’hui, à ne même plus s’extasier quand le gamin approche le 40/10/10, parce que dans deux mois ce seront ses moyennes. Comme une furieuse envie du coup de voir le meneur des mavs aller chercher les 50 pions, ou les 20 rebonds, les 20 passes, ou même tout en même temps histoire qu’on se rende bien compte du bordel que le ROY 2019 est en train de mettre dans la Ligue et dans nos vies. Cette nuit ? 38/11/10, mais comme dit plus haut… c’est pas qu’on s’en fout mais c’est que c’est devenu tellement banal qu’on va pas en faire tout un fromage. Complètement dingue ? Complètement dingue.

Nouvelle mixtape de Luka Doncic cette nuit et nouvelle occasion de se rendre compte à quel point tout est devenu normal avec le phénomène. Ça a vingt piges, ça fait la nique à quasiment tous les basketteurs du monde et ça semble même pas à 20% de ses capacités ? Non, franchement, est-on vraiment prêt pour la suite ?