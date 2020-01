Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Russell Westbrook de retour à OKC ce jeudi, pluie de larmes sur la ville

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On se rapproche tranquillement de la première moitié de saison régulière et la NBA nous réserve encore un joli calendrier pour cette première semaine complète du mois de janvier. On suivra donc avec beaucoup d’attention la rencontre entre Dallas et les Nuggets ce mercredi, un match qui va compter pour le haut du classement de la Conférence Ouest, puis pour la réception des Rockets à Oklahoma City le lendemain et le premier retour du Brodie dans son ancienne franchise. La pluie de cupcakes réservée à Kevin Durant devrait être remplacée par une pluie de bisous pour Monsieur Triple-Double qui sera toujours chez lui à la Chesapeake Arena. Enfin, on a appris à ne pas rater les rencontres entre Luka Doncic et LeBron James et il faudra remettre ça dans la nuit de vendredi à samedi avec tout le week-end pour se rattraper au niveau du sommeil. Vous n’aurez donc aucune excuse pour manquer ce nouveau passage de témoin entre l’ancienne et la nouvelle génération alors commencer déjà à récolter vos arguments en faveur de l’un ou de l’autre pour savoir qui se trouve au-dessus cette saison dans le classement pour le MVP.

Dans la nuit du lundi 6 janvier

Atlanta Hawks – Denver Nuggets à 1h30 (beIN 1)

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 7 janvier

Toronto Raptors – Portland Trail Blazers à 1h (beIN 1)

Phoenix Suns – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 8 janvier

Boston Celtics – San Antonio Spurs à 1h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Denver Nuggets à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 9 janvier

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers à 2h (beIN 4)

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 10 janvier

Brooklyn Nets – Miami Heat à 1h30 (beIN 4)

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers à 2h30 (beIN 1)

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 11 janvier

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves à 23h (beIN 1)

Boston Celtics – New Orleans Pelicans à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 12 janvier

Washington Wizards – Utah Jazz à 21h30 (beIN 3)

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks à 0h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…