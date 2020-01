Rookies du mois de décembre : Ja Morant et Kendrick Nunn nommés, on prend les mêmes et on recommence

Déjà primés au mois de novembre, Ja Morant et Kendrick Nunn sont à nouveau sortis du magnifique lot de petits nouveaux que nous a offert la Draft de cette année. Les deux rookies n’ont pas chômé en décembre et ça fait donc une statuette de plus dans leur collection malgré la compétition qui fait rage en-dessous.

On commence à l’Ouest avec le nounours le plus aérien de tout le Tennessee. Ja continue de mener ses Grizzlies dans un mélange d’élégance, de scoring, de passes décisives chaloupées et de violences faites au cercle. D’ailleurs en parlant d’arceau maltraité, le débat pour le titre de meilleur rookie des fêtes a pris fin le 11 décembre quand Ja a gravi le mont Aaron Baynes et déposé le poster de l’année sur la tronche de l’intérieur des Suns. Après cette crucifixion en bonne et due forme, il aurait franchement pu lâcher les pires stats de l’histoire de sa franchise sur le reste du mois que personne n’aurait bronché à l’annonce du ROM. On aurait inscrit nous-mêmes son blaze sur le trophée si qui que ce soit s’y était opposé. Mais au lieu de ça, le jeune meneur continue produire au-delà de ce qu’on attend d’un mec qui n’a pas l’âge de rentrer en boîte avec 15,5 points, 3,3 rebonds et 6,5 assists en onze matchs. Et hop là ! Unique bizut de l’histoire de Memphis à être meilleur rookie du mois deux fois d’affilée. Ça c’est fait. Au suivant.

Du côté de Sud Plage, le petit Kendrick n’a pas cessé d’être le meilleur gaucher du roster d’Erik Spoelstra en décembre et ça n’est pas une surprise de le voir à nouveau récompensé pour sa belle fin d’année 2019 : 15,5 points, 3,9 rebonds et 3,3 passes de moyenne en 15 matchs pour le meneur dont personne ne voulait il y a quelques mois, qui a en outre le mérite de réaliser de tels chiffres dans une équipe un chouïa plus compétitive que les Grizzlies. K-Nunn vient même de passer la barre des 500 points inscrits en carrière après seulement 31 matchs, plus vite qu’un ancien rookie bien connu en Floride qui l’avait fait en 32 matchs… un certain Dwayne Wade. À ce rythme-là, Kéké pourrait devenir le meilleur rookie de l’histoire du Heat et potentiellement le meilleur rookie non drafté de l’histoire de la NBA… voilà voilà. Tout ça ne sera peut-être même pas suffisant pour être élu Rookie of the Year, vu le niveau du phéno de la Conférence d’en face.

Après la bataille entre Luka et Trae l’an dernier, on passe à Ja Morant et Kendrick Nunn, au moins pour la première partie de saison. Bravo à eux car ils méritent largement ce deuxième titre de ROM consécutif, mais on n’a pas encore l’impression que les deux petits précoces sont les seuls candidats sérieux à la succession de Doncic. On attend de voir ce que nous réservent les Tyler Herro, Brandon Clarke, Michael Porter Jr., Rui Hachimura, Kevin Porter Jr. et autres prospects au mois de janvier, en attendant le retour de Zion évidemment.

