Steve Kerr pense que les attaquants devraient mériter un peu plus leurs lancers : on pense, peut-être, qu’il a quelqu’un en tête

L’iconique coach des Warriors Steve Kerr est un habitué de la contestation des décisions arbitrales. On l’a déjà vu exploser et péter un câble, de quoi mériter deux ou trois fautes techniques. Cette fois-ci, il a été interrogé sur l’arbitrage moderne, notamment les lancer-francs et la manière dont les joueurs les obtiennent.

Ah les lancers. La base du basket, et théoriquement les paniers les plus faciles. Un ballon, un homme et un panier grand ouvert devant lui sans aucune défense. Certains se sont entraînés et ne ratent presque jamais leur cible, on peut citer Stephen Curry ou James Harden. Mais d’autres voient cette ligne dans leurs pires cauchemars et ainsi cet exercice a traumatisé des mecs comme Joakim Noah ou un certain LeBron (faut bien qu’il ait au moins UN point faible non ?). Toujours est-il que la question des coups de sifflet revient souvent. Entre ceux qui déplorent le fait que la ligue soit devenue aussi dure qu’un marshmallow et ceux qui ne voient aucun problème à ce qu’un mec puisse tirer presque 20 lancers dans le même match, le débat n’est pas prêt de s’apaiser. On peut se mettre à la place des joueurs ou des fans de basket des années 1990 où les mains étaient de sortie et les accrochages monnaie courante, mais plusieurs règles ont fait évoluer le jeu vers ce qu’il est maintenant. En marge de la défaite de ses hommes contres les Spurs, Logan Murdock de NBC Sports Bay Area a demandé à Steve Kerr ce qu’il souhaitait voir être amélioré par la ligue en 2020, et sa réponse concerne donc la facilité des coups de sifflet.

« Je voudrais voir un vrai changement dans ce qu’on essaye de faire en tant que ligue de sport professionnel. Je pense qu’on est allé beaucoup trop loin dans la manière dont on récompense les joueurs en attaque. Et ce que je veux dire par là c’est que nous récompensons les joueurs en attaque quand ils trompent les arbitres ou qu’ils essayent de le faire. […] Je pense que nous avons besoin de revenir au moment où les joueurs avaient besoin de mériter leurs coups de sifflet et de les mériter en battant leur adversaire, et avoir un contact de manière naturelle sans flopper ou attraper le bras du défenseur car ce phénomène se répand partout dans la Ligue. […] Nous devons trancher, est-ce qu’on va continuer de siffler des fautes qui font que les gens se moquent de la NBA lors des pickup games ? C’est ce que nous devons décider dans les plus brefs délais. »

Quand on connaît la folle histoire d’amour entre les Dubs et les… Rockets, on se doute bien que James Harden puisse être un tantient visé par ces propos. Attention, on ne pense pas que Steve Kerr souhaite transformer les parquets NBA en ring de la WWE et que le tarif minimum pour un lancer soit un bras cassé hein, cependant Stevie affirme donc que les lancers sont devenus un peu trop systématiques et que les arbitres se font avoir par certains joueurs et le Barbu doit forcément être dans le lot des personnes visées. Et d’un autre côté on ne peut pas lui donner tort. Voir des mecs récompensés par des coups de sifflet alors que ce sont eux qui agrippent le bras du défenseur ou qu’ils ont floppé comme des oufs est toujours frustrant. Disons néanmoins qu’ils exploitent juste parfaitement les défauts du système et on ne peut pas les blâmer non plus de profiter du fait que tous les arbitres en NBA soient des cousins de Gilbert Montagné. Autre problème également… le manque d’équité entre les joueurs. En effet un mec lambda devra « mériter » ses lancers plus qu’une superstar et ça, clairement, c’est aussi juste que quand ton frère a plus de cadeaux que toi sous le sapin. Mais bon comme on dit, tant que ce n’est pas interdit, on peut le faire, et tant que la NBA n’aura pas statué sur cette question le débat continuera et les joueurs ne changeront rien… et on comprend pourquoi.

Même si on peut ne pas être d’accord avec la déclaration de Steve Kerr, il est clair que la NBA doit avoir une discussion sur la manière dont on siffle les fautes, un changement de règle ou une adaptation de celles qui existent déjà, on ne saurait le dire, mais on reconnaît qu’un peu plus de cohérence de la part des arbitres serait la bienvenue.

