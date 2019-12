SOS d’un fan des Warriors en détresse : on va revenir, ne vous inquiétez pas, c’est juste un mauvais moment à passer

La saison des Warriors est une épreuve pour tous les fans de l’équipe de la Baie. Dur pour tout le monde, mais profitons du fait que je puisse être lu par un grand nombre de personnes pour m’exprimer sur cette saison en tant que fan, et montrer aux autres dépressifs membres de la DubNation que vous n’êtes pas les seuls à souffrir de voir notre équipe aligner un Jordan Poole 20 minutes par match.

Ce qui suit est l’avis personnel d’un stagiaire rédacteur et son ressenti sur cette saison en tant que fan de longue date des Dubs. Il n’implique en aucun cas les autres membres de TrashTalk et sera tout sauf objectif.



Salut la DubNation, moi c’est Adrien. Tu ne me connais pas mais je suis stagiaire depuis début décembre et tu as déjà dû lire un certain nombre de mes articles. Tu te souviens la preview pour le match de Noël des Dubs ? Bah c’était moi, et crois-moi, je n’ai jamais été aussi heureux de m’être trompé de toute ma vie. En même temps, qui aurait imaginé que les Rockets craquent encore contre notre équipe de G League et que Damion Lee nous sorte le match de sa vie ? J’étais donc dans une liesse immense en voyant les têtes de James Harden et Russell Westbrook après le match car, oui, on est tous d’accord pour dire qu’être fan des Warriors implique FORCEMENT de détester l’équipe de Houston (ou c’est juste moi ?). Il faut dire que les éclaircies sont rares dans la tempête intense qu’est cette saison pour notre franchise. Vous me direz que c’est dur de se plaindre lorsque l’on a roulé sur la ligue pendant cinq ans et que l’on a glané trois bagues en alignant l’équipe avec le meilleur bilan de l’histoire de la NBA et je le comprendrai aisément, cependant quand ça fait cinq ans que tu vis dans une euphorie constante, la descente fait très mal. Me voilà donc comme un vieil homme qui se complaît en vivant dans le passé et je me remémore mes meilleurs souvenirs pour tenir devant les matchs de cette saison. Ainsi, à chaque shoot à 3-points réussi je ferme les yeux et je vois Steph et Klay dépecer les Cavaliers en mettant le feu aux filets de l’Oracle Arena, à chaque interception je revois Iggy dans ses meilleurs jours et à chaque rebond j’entends les cris de fureur de Draymond et le gros corps de Bogut retomber sur le parquet bleu et or. Pour être honnête, je suis fan des Warriors depuis ce fameux soir du 25 juin 2009 quand l’équipe de la Bay a drafté un certain Stephen Curry. Je suis tombé sous le charme de ce joueur, vraiment. C’est ensuite avec des étoiles dans les yeux que j’ai vu Klay et Draymond devenir des All-Star puis les signatures de Kevin Durant et un morceau de DeMarcus Cousins. Sur ces signatures on pourra dire ce qu’on voudra, aucune équipe n’aurait refusé ces joueurs si elle avait eu la possibilité de le faire donc arrêtons de piailler et de pleurer. Les fans des Warriors le savent, on a beaucoup été qualifié de basketix et de faux-fans car nous supportions une équipe qui dominait, et je n’ai jamais trouvé de discours aussi stupide. Est-ce qu’on reproche à quelqu’un qui a découvert la NBA dans les années 90 d’être fan des Bulls ? Non. Fans des Dubs si un jour on vous parle ainsi, sachez que la personne était peut-être stupide, idiote, mais qu’elle état peut-être surtout…jalouse.

Cependant, cela ne sert à rien de vivre dans le passé et de se contenter de ses souvenirs heureux, il faut en créer d’autres. Bon, on ne va pas se mentir, ce n’est pas cette saison qui va nous satisfaire (même si écraser les Rockets ça fait toujours du bien). Nous sommes devenus la risée de la ligue, soit, et tous ceux qui s’étaient fait humilier par notre équipe au cours des cinq dernières années en profitent pour se venger et tirer sur l’ambulance. Pas de place pour la compassion dans la ligue et les plus faibles se font rouler dessus. Nous n’étions plus habitués à ça, c’est tout, et j’espère sincèrement que cela ne durera pas, mais au pire… on ira demander aux fans des Knicks comment survire à une décennie de tanking et de désillusions. Cette saison est un moment difficile à passer c’est sûr, mais grâce aux retours de nos Splash Brothers qu’on aime tant, on devrait néanmoins vite revoir notre équipe squatter les sommets de la ligue et faire, pourquoi pas, de nouveau de jolis runs en Playoffs pour nous faire vibrer « comme au bon vieux temps » (expression de sexagénaire mais tant pis). D’autant plus que cette saison peut nous rapporter un choix de loterie à la prochaine Draft, qui nous offrira sûrement de meilleurs possibilité que les futurs Hall Of Famers Eric Paschall, Ky Bowman ou Jordan Poole. Malgré toutes les difficultés, je sais que les vrais fans des Warriors sont présents derrière leur équipe et souffrent autant que moi, donc je m’adresse à vous aujourd’hui : non, vous n’êtes pas seuls. Et je finirai cette lettre par des remerciements. Merci les Warriors. Merci de m’avoir donné l’envie de me lever pour regarder vos matchs, merci de m’avoir fait rêver et merci d’exister tout simplement. Vous m’avez clairement vendu du rêve ces dernières années, vous avez mis des paillettes dans ma vie, clairement. Dès à présent je pars enfiler mon plus beau maillot bleu et doré, faire un autel pour ma pop-up de Stephen Curry et jouer avec ma balle rebondissante des Warriors en attendant que la saison passe pour, enfin, retrouver mon équipe préférée au sommet de la meilleure ligue de sport au monde.

Voilà, entre les personnes jalouses de la domination et le destin qui s’est acharné sur nous depuis ce fameux match 5 des dernières Finales, je vous avoue que c’est un peu compliqué d’être fan de Warriors en ce moment. Mais vous le savez, « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » et croyez-moi, les Dubs sont loin d’être à l’agonie. Warriors merci d’être là, je vous aime, et courage à la DubNation, on sera bientôt de retour pour une septième bague.