NBA Top dunks de la semaine : des Grecs au menu, si même le frère commence à s’y mettre…

C’est mardi, et le mardi c’est ? Non pas Panzani, pas réveillon non plus, dommage Tristan au fond car ce n’est pas le meilleur jour de la semaine non plus… Le mardi est le jour où la Ligue nous régale avec ses meilleures actions de la semaine. Alors on se pose et on téma seul ou à plusieurs.

Alors qu’est-ce qu’on a au menu ? Pour commencer Kelly Oubre Jr. qui met un petit dunk sur Paul George juste avant qu’il ne lui rende la pareille. Puis la famille Antetokounmpo a fait des siennes même si la vidéo avait plutôt mal commencé pour elle avec les assassinats de Porzingis et Davis par-dessus le Greak Freak. Puis Thanasis est sorti de nulle part pour mettre une énorme claquette sur R.J. Barrett et Gigi en a rajouté une couche en maltraitant d’abord l’arceau autour de McGee, AD et Green, puis en l’arrachant seul après une interception face aux Pacers. On attend donc le tour de Kostas… Evidemment, le King est aussi présent. Un alley-oop des familles en étant dos au cercle sur une passe de Rondo. « À moi on ne me parle pas d’âge » aurait-il rajouté dans les vestiaires après cette envolée. Mention spéciale à Jarrett Culver qui a mis un bon tomar sur Little et Labissière qui essayaient de refermer la raquette et l’accès au cercle. Faudra venir plus vite la prochaine fois les gars. Allez, pour finir une petite touche française : Frank Ntilikina qui se retrouve sur la photo de George Hill. Ce bon vieux George ne connait visiblement pas les maux de genoux.

On espère que vous avez caché les yeux des plus jeunes pour les plus actions les plus violentes de ce Top dunks. Une petite pensée tout de même pour Kevin Love qui est passé à quelques centimètres de terminer du mauvais côté du poster le plus sale de la décennie à venir…